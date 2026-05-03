Rheydter SV feiert Aufstieg, Kellerkinder verpassen die Kehrtwende

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Tabellenführer Rheydter SV siegt klar gegen die SpVg Odenkirchen II und feiert somit frühzeitig die Meisterschaft. Im Tabellenkeller sieht es zeitgleich spannender aus. Während sich der FC Blau-Weiß Wickrathhahn und der SV Schelsen jeweils einen Zähler sichern, bleibt der TuS Liedberg punktlos in diesem Jahr. Die Kehrtwende blieb somit bei den Kellerkindern aus. Das war der 26. Spieltag:
Der TuS Liedberg bleibt weiterhin punktlos im Jahr 2026. Dabei konnte der Abstiegskandidat gleich zweimal auf einen Treffer von Hassan El Hage antworten. Auf das 1:0-Führungstor durch den Angreifer (6.) reagierte Marcel Bock mit dem 1:1 (13.). Auch auf das 2:1 von El Hage in Minute 28 hatte der TuS durch Marc Neues eine Antowort (33.). In der zweiten Hälfte ließen beide Teams Chancen auf die Führung aus, bis Lucas Scelza für den 3:2-Siegtreffer der Hausherren sorgte. Liedberg muss durch die Pleite weiterhin um den Klassenerhalt bangen.
Die DJK Hehn feierte einen weiteren wichtigen Erfolg - es war bereits der fünfte Dreier der Rückrunde. Beim 2:0-Sieg gegen den VfB Korschenbroich netzte Oussama Mansour doppelt (41., 90.) und sorgte somit für drei weitere Zähler der DJK. Hehn klettert auf Rang neun und hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher. Der VfB blieb im dritten Spiel in Folge sieglos und kann bis auf den sechsten Rang zurück fallen.
Nach vier aufeinanderfolgenden Jahren in der Kreisliga A feiert der Rheydter SV gegen die SpVg Odenkirchen II die Rückkehr in die Bezirksliga. Florian Vitia brachte den Liga-Primus dabei in der 21. Minute in Führung, ehe Kevin Adrovic kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte (40.). In der 70. Minute unterbrach der Unparteiische die Partie aufgrund eines Gewitters. Diese Unterbrechung verunsicherte den SV allerdings überhaupt nicht, denn nach Wiederbeginn stellten Adrovic (71.) und ein doppelter Aleksandar Milenovic (76., 82.) auf 5:0 für den Favoriten. Den Schlusspunkt setzte Ahmet Ilhan kurz vor Schluss zum 6:0-Endstand (89.). Der RSV feierte somit einen völlig verdienten Aufstieg.
Trotz Chancen auf beiden Seiten trennten sich die Sportfreunde Neuwerk II und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn mit 0:0 . Durch das dritte ungeschlagene Spiel in Serie kletterte der FC auf den zwölften Platz. Neuwerk verbleibt auf Rang sechs.
Der Polizei SV zeigte zwei verschiedene Gesichter im Duell mit dem ASV Süchteln II. Zur Halbzeitpause führten die Gastgeber komfortabel mit 3:0 - die Torschützen waren Kyle Brocker (17.), Ivan Jajetic (27.) und Niklas Reimelt (45.). Im zweiten Durchgang erhöhte Jajetic auf 4:0, bevor der PSV ins Spiel hinein fand. Ein doppelter Marvin Küsters (73., 84.) und Torjäger Jason Krüer (86.) brachten die Gäste auf 3:4 ran. Trotz einer starken Schlussoffensive konnte der SV das Comeback jedoch nicht perfekt machen und konnte somit die vierte Niederlage in Folge nicht verhindern. Der ASV eroberte derweil den dritten Platz.
Der SV Schelsen blieb auch gegen die Sportfreunde Neersbroich sieglos und muss somit weiterhin auf den ersten Erfolg im Jahr 2026 warten. Dabei brachte ein doppelter Jasin Al-Zaben die Hausherren auf die Siegerstraße. In der 80. Minute konnte Marco Glogau jedoch auf 1:2 verkürzen, ehe Tim Grümmer in der Nachspielzeit für den 2:2-Endstand sorgte. Schelsen verpasste somit spät einen wichtigen Befreiungsschlag.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Spieldaten:
VfB Korschenbroich – DJK Hehn 0:2
VfB Korschenbroich: Erfanullah Tasal, Kacper Kosciuk (58. Florim Redzepi), Kolja Wirtz (67. Amer Bedour), Alvis Zejnaj (79. Yasser Al Sirmani), Simon Lierz, Luan Kurhasku (79. Cedric Wintzen), Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Noumouke Diabatè, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting (75. Rick Voß), Julian Brockmann, Sandi Kheder, Lars Schroers, Nico Klerx (70. Dominik Santos Marques), Fabian Hentrup (72. Riad Ainouz), Noah Wilms, Walid Chehaida, Timo Busch (58. Sebastian Kroll), Oussama Mansour - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Sylvia Westendorp - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Oussama Mansour (41.), 0:2 Oussama Mansour (90.)
SC Rheindahlen – TuS Liedberg 3:2
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker (46. Jephte Chibalonza Kwanza), Kay Hübner, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (85. Mesut Özegen), Marius Esser (44. Manuel Gottuso), Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri, Nils Rupietta, Hassan El Hage, Miracle Mangaya Mongengo (68. Sayed Ahmad Alhaj Abo) - Trainer: Mesut Özegen
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, David Maaßen, David Wilms, Sinan Kleine, Marcel Bock (50. Philip Onkelbach), Muhamet Azirovic, Thomas Gründig, Henri Cremer, Jan Alexander Luig, Dominik Born, Marc Neues - Co-Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Hassan El Hage (6.), 1:1 Marcel Bock (13.), 2:1 Hassan El Hage (28.), 2:2 Marc Neues (33.), 3:2 Lucas Scelza (84.)
SpVg Odenkirchen II – Rheydter SV 0:6
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Luis Virkus, Felix Zimmermann, Kevin Yaramis, Devid Yalda, Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Malik Sinanovic (46. Kevin Volkholz), Adam Ghoudane, Zakaria Damlahki, Daniel Halm (50. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders
Rheydter SV: Christoph Sikowski, Onur Altuntac, Valon Bajraktari (53. Matthis Zaum), Vitali Kwitko, Baris Han Karaman, Kevin Adrovic, Nikita Maul (57. Aleksandar Milenovic), Sergen Camcioglu (76. Sandro Santos Ferreira), Mats Schleszies (78. Ahmet Sinan Ilhan), Melih Karakas, Florian Vitia (60. Mohamedyasine Belhamri) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Florian Vitia (21.), 0:2 Kevin Adrovic (40.), 0:3 Kevin Adrovic (72.), 0:4 Mats Schleszies (76.), 0:5 Aleksandar Milenovic (83.), 0:6 Ahmet Sinan Ilhan (89.)
Sportfreunde Neuwerk II – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 0:0
Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Maximilian Haupts, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Marcel Bosbach, Moritz Schiele, Christopher Hermes, Maximilian Reich, Thierno Oumar Balde, Tim Güth, Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Tim Sturm, Marco Kroll, Jonas Peltzer, Pasqual König, Luca Schmidt, Christoph Wolters (91. Tim Krüll), Christian Engels, Fabio Meaggia (92. Malek Maraoub) - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 65
Tore: keine Tore
ASV Einigkeit Süchteln II – Polizei SV Mönchengladbach 4:3
ASV Einigkeit Süchteln II: Anthony Kreft, Ben Luca Müller, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker, Kyle Brocker, Jan Schouren, Niklas Reimelt, Cameron Luis Heinrichs, Jan Henrik Heynckes, Ivan Jajetic - Trainer: Marvin Hermes
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Furkan Güven, Christian Schombert, Ebrahem Ahmed, Timo Tenneberg, Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi, Jason Krüer, Albin Cekic - Trainer: Erhan Kuralay
Schiedsrichter: Boschtjan Dobersek
Tore: 1:0 Kyle Brocker (17.), 2:0 Ivan Jajetic (27.), 3:0 Niklas Reimelt (45.), 4:0 Ivan Jajetic (68.), 4:1 Marvin Küsters (73. Foulelfmeter), 4:2 Marvin Küsters (84. Foulelfmeter), 4:3 Jason Krüer (86.)
SV Schelsen – Sportfreunde Neersbroich 2:2
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke, Vasilios Anthitsis, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (73. Linus Bien), Marius Sentis, Serge Koassi Dongo (50. Umut Akis), Artem Skriahin, Jasin Al-Zaben (84. Miguel Braz Baptista Dias) - Trainer: Maximilian Linke
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Jasin Al-Zaben (39.), 2:0 Jasin Al-Zaben (76.), 2:1 Marco Glogau (80.), 2:2 Tim Grümmer (90.)
Die nächsten Spieltage:
27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn