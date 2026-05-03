Rheydter SV feiert Aufstieg, Kellerkinder verpassen die Kehrtwende

Die DJK Hehn feierte einen weiteren wichtigen Erfolg - es war bereits der fünfte Dreier der Rückrunde. Beim 2:0-Sieg gegen den VfB Korschenbroich netzte Oussama Mansour doppelt (41., 90.) und sorgte somit für drei weitere Zähler der DJK. Hehn klettert auf Rang neun und hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher. Der VfB blieb im dritten Spiel in Folge sieglos und kann bis auf den sechsten Rang zurück fallen.

Nach vier aufeinanderfolgenden Jahren in der Kreisliga A feiert der Rheydter SV gegen die SpVg Odenkirchen II die Rückkehr in die Bezirksliga. Florian Vitia brachte den Liga-Primus dabei in der 21. Minute in Führung, ehe Kevin Adrovic kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte (40.). In der 70. Minute unterbrach der Unparteiische die Partie aufgrund eines Gewitters. Diese Unterbrechung verunsicherte den SV allerdings überhaupt nicht, denn nach Wiederbeginn stellten Adrovic (71.) und ein doppelter Aleksandar Milenovic (76., 82.) auf 5:0 für den Favoriten. Den Schlusspunkt setzte Ahmet Ilhan kurz vor Schluss zum 6:0-Endstand (89.). Der RSV feierte somit einen völlig verdienten Aufstieg.

Trotz Chancen auf beiden Seiten trennten sich die Sportfreunde Neuwerk II und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn mit 0:0 . Durch das dritte ungeschlagene Spiel in Serie kletterte der FC auf den zwölften Platz. Neuwerk verbleibt auf Rang sechs.

Der Polizei SV zeigte zwei verschiedene Gesichter im Duell mit dem ASV Süchteln II. Zur Halbzeitpause führten die Gastgeber komfortabel mit 3:0 - die Torschützen waren Kyle Brocker (17.), Ivan Jajetic (27.) und Niklas Reimelt (45.). Im zweiten Durchgang erhöhte Jajetic auf 4:0, bevor der PSV ins Spiel hinein fand. Ein doppelter Marvin Küsters (73., 84.) und Torjäger Jason Krüer (86.) brachten die Gäste auf 3:4 ran. Trotz einer starken Schlussoffensive konnte der SV das Comeback jedoch nicht perfekt machen und konnte somit die vierte Niederlage in Folge nicht verhindern. Der ASV eroberte derweil den dritten Platz.