Rheydter SV fehlt nur noch ein Pünktchen zum Aufstieg

Der Rheydter SV steht ganz kurz vor dem Aufstieg. – Foto: Markus Verwimp

Es verbleibt nur noch ein klitzekleiner Schritt für die Meisterschaft und den sicheren Aufstieg in die Bezirksliga: Mit dem 6:0-Sieg gegen die Red Stars hat der Rheydter SV die Tür zur Bezirksliga weit aufgestoßen. Hätte Verfolger SV Otzenrath parallel am Freitagabend nicht gewonnen, wäre die Meisterfrage der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen an diesem Wochenende bereits entschieden gewesen.

Doch die Otzenrather machten ihre Hausaufgaben und schlugen DJK Hehn mit 5:2. Damit ist die Entscheidung auf die kommende Woche verschoben. Rheydt braucht dann aber nur noch einen Punkt, um ganz sicher zu sein.

Keine Probleme mit den Red Stars

Gegen die Tabellenletzten Red Stars dominierte der RSV nach Belieben und lag schon zur Halbzeit mit 4:0 vorne, Mats Schleszies und Melih Karakas war jeweils ein Doppelpack gelungen. Der Gegner machte zunächst die Räume mit einer Fünferkette eng: „Wir brauchten aber nicht lange, um Lösungen zu finden und konnten direkt unsere zweite Torchance nutzen. Mit dem Doppelschlag durch Mats Schleszies in der 15. und 17. Minute hatten wir früh die Kontrolle über das Spiel“, berichtete RSV-Trainer Arian Gerguri.

Im zweiten Durchgang blieb der RSV dominant und ließ den Ball laufen: Onur Altuntac (54.) erhöhte auf 5:0, anschließend besorgte Karakas per Elfmeter seinen dritten Treffer und den 6:0-Endstand. Gerguri lobte sein Team für einen verdienten Sieg: „Unterm Strich ein sehr konzentrierter Auftritt gegen einen Gegner, der es uns gerade in der Anfangsphase nicht leicht gemacht hat. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss wäre ein noch höheres Ergebnis möglich gewesen.“

Der RSV hat nun noch fünf Restspiele, um einen Punkt zu holen. Otzenrath hat neun Punkte Rückstand und nur noch drei Spiele zu spielen, somit sind dessen Chancen, den RSV noch abzufangen, allenfalls theoretisch. Der RSV trifft nächsten Samstag auf die SpVg Odenkirchen II, Otzenrath hat spielfrei. „Wir bleiben fokussiert und konzentriert, um den letzten Punkt gegen Odenkirchen einzuholen. Die Situation wollen wir sportlich lösen“, sagt Gerguri, der aber auch die restlichen Saisonspiele mit Konzentration zu Ende spielen und dabei maximal punkten will: „Seit ich hier bin, haben wir uns jedes Jahr gesteigert. Wir wollen auch jetzt wieder die beste Defensive und Offensive stellen. Es stehen noch tolle Wochen an“, betonte er.

Wickrathhhahn punktet im Abstiegskampf

Die weiteren Spiele: Bereits am Donnerstag schlug der SC Rheindahlen die Sportfreunde Neersbroich mit 3:2. Einen Doppelpack von Jonas Hintsches (26./29.) fürs Neersbroich drehten Hassan El Hage (47.) und zwei Mal Lucas Scelza (85./90.) in der zweiten Hälfte noch in einen Rheindahlener Sieg. Wichtige Punkte im Abstiegskampf holte BW Wickrathhahn durch einen 4:2-Sieg gegen TuS Liedberg. Damit liegt Wickrathhahn immer noch auf dem auf dem möglichen Abstiegsplatz 13, hat aber nur einen Punkt Rückstand aufs rettende Ufer. Außerdem trennten sich die Sportfreunde Neuwerk II und ASV Süchteln II mit 1:1. Die Partie Polizei SV gegen VfB Korschenbroich findet erst am kommenden Mittwoch (20 Uhr) statt.