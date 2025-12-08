Erfolgreiches Comeback für den RSV. – Foto: Theo Titz

Rheydter SV dreht Partie gegen Polizei SV Mönchengladbach Dank einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit geht der Rheydter SV mit einem weiteren Sieg in die Winterpause. Im Tabellenkeller gewinnt Wickrathhahn.

Der Rheydter SV geht als Spitzenreiter in die Winterpause. Das stand zwar bereits vor dem Spieltag fest, doch am Sonntag ließ die Mannschaft von Arian Gerguri einen weiteren 5:3-Erfolg gegen den Polizei SV folgen. Danach sah es zeitweise allerdings nicht aus. Tahsin Kalaf (9. Minute) und Jason Krüer (28. Minute) brachten den PSV frühzeitig und verdient mit 2:0 in Führung. „In der ersten Halbzeit haben wir kaum Zugriff bekommen, waren zu weit weg von den Gegnern und haben uns viel zu viele einfache Fehler erlaubt“, sagt Gerguri. Zwar gelang dem Rheydter SV durch Kevin Adrovic in der 43. Minute der 1:2-Anschlusstreffer, doch kurz vor der Pause erzielte Krüer mit seinem zweiten Tor das 3:1 für den Polizei SV. Entsprechend unzufrieden war Gerguri mit den ersten 45 Minuten.

Comeback bewältigt „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann jedoch genau die Reaktion gezeigt, die ich mir von ihr wünsche. Wir haben mutiger gespielt, den Ball besser laufen lassen und vor allem endlich die Zweikämpfe angenommen“, so der RSV-Trainer. Für Gerguri war vor allem der schnelle 2:3-Anschlusstreffer durch Karsten Waniek in der 50. Minute wichtig. „Danach hat man gemerkt, dass die Jungs wieder an sich glauben“, sagt Gerguri. In der 70. Minute glich Florian Vita zum 3:3 aus, zwei Minuten später brachte Mohammed Abd Erraouf Achouri den RSV mit 4:3 in Führung und wiederum zwei Minuten später erzielte Adrovic den 5:3-Endstand.

„Der PSV hat uns das Leben schwer gemacht, aber am Ende haben wir die nötige Energie und Qualität aufs Feld gebracht. Ich bin stolz auf die Reaktion der Mannschaft. So ein Comeback gewinnt man nicht zufällig – das zeigt Charakter“, sagt Gerguri. Die erste Saisonhälfte beschließt der Rheydter SV (34 Punkte) mit sieben Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Neersbroich, die ihr Spiel mit 4:2 gegen die Reserve des ASV Süchteln gewannen. Wickrathhahn gewinnt gegen Red Stars