Rheydter SV dreht Partie gegen Polizei SV Mönchengladbach

Der Rheydter SV geht als Spitzenreiter in die Winterpause. Das stand zwar bereits vor dem Spieltag fest, doch am Sonntag ließ die Mannschaft von Arian Gerguri einen weiteren 5:3-Erfolg gegen den Polizei SV folgen. Danach sah es zeitweise allerdings nicht aus. Tahsin Kalaf (9. Minute) und Jason Krüer (28. Minute) brachten den PSV frühzeitig und verdient mit 2:0 in Führung. „In der ersten Halbzeit haben wir kaum Zugriff bekommen, waren zu weit weg von den Gegnern und haben uns viel zu viele einfache Fehler erlaubt“, sagt Gerguri. Zwar gelang dem Rheydter SV durch Kevin Adrovic in der 43. Minute der 1:2-Anschlusstreffer, doch kurz vor der Pause erzielte Krüer mit seinem zweiten Tor das 3:1 für den Polizei SV. Entsprechend unzufrieden war Gerguri mit den ersten 45 Minuten.
„In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann jedoch genau die Reaktion gezeigt, die ich mir von ihr wünsche. Wir haben mutiger gespielt, den Ball besser laufen lassen und vor allem endlich die Zweikämpfe angenommen“, so der RSV-Trainer. Für Gerguri war vor allem der schnelle 2:3-Anschlusstreffer durch Karsten Waniek in der 50. Minute wichtig. „Danach hat man gemerkt, dass die Jungs wieder an sich glauben“, sagt Gerguri. In der 70. Minute glich Florian Vita zum 3:3 aus, zwei Minuten später brachte Mohammed Abd Erraouf Achouri den RSV mit 4:3 in Führung und wiederum zwei Minuten später erzielte Adrovic den 5:3-Endstand.
„Der PSV hat uns das Leben schwer gemacht, aber am Ende haben wir die nötige Energie und Qualität aufs Feld gebracht. Ich bin stolz auf die Reaktion der Mannschaft. So ein Comeback gewinnt man nicht zufällig – das zeigt Charakter“, sagt Gerguri. Die erste Saisonhälfte beschließt der Rheydter SV (34 Punkte) mit sieben Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Neersbroich, die ihr Spiel mit 4:2 gegen die Reserve des ASV Süchteln gewannen.
Im Duell der beiden Aufsteiger setzte sich am Sonntag der VfB Korschenbroich mit 3:2 gegen den TuS Liedberg durch und geht auf einem guten dritten Tabellenplatz in die Winterpause. Dabei lag Liedberg zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung. Zwei späte Tore durch Luan Kurhasku (84. Minute) und Anastasios Koutras (90. Minuten) drehten die Partie zugunsten der Korschenbroicher. Der SV Schelsen setzte seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen beim 2:0 gegen die SpVg Odenkrichen II fort. Rheindahlen und Otzenrath trennten sich 2:2-Remis.
Im ersten Spiel nach der Trennung vom Trainerduo Carlos Miguel und Mark Endemann gelang BW Wickrathhahn im Kellerduell gegen die Red Stars der zweite Saisonsieg. Zunächst gingen jedoch die Red Stars durch Selim Kasmi (20. Minute) in Führung. Zehn Minuten später erzielte Jonas Peltzer den Ausgleich. Der Siegtreffer fiel in der 69. Minute durch Matthias Türnau.