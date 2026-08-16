Rheydter SV dreht auf, VfB Uerdingen mit Comeback nach 1:4-Rückstand

Der Rheydter SV dominiert am Sonntag. – Foto: Markus Verwimp

Spieltag 1 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der neu formierte VfR Krefeld-Fischeln übernimmt nach einem 7:1 gegen den SC St. Tönis II die Tabellenspitze, der Rheydter SV feiert als Aufsteiger einen Einstand nach Maß und Thomasstadt Kempen fertigt TuRa Brüggen mit 4:0 ab. Das spektakulärste Comeback gelingt allerdings dem VfB Uerdingen, der gegen die DJK Fortuna Dilkrath bereits mit 1:4 zurückliegt und noch einen Punkt rettet.

Aufsteiger FC Aldekerk durfte bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga zunächst von einem perfekten Start träumen. Fabian Ampütz brachte die Gastgeber nach 13 Minuten gegen OSV Meerbusch in Führung, die bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Erst Timo Fabian Kaufmann glich in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell: Marc Rommel traf zum 2:1 (50.), Philip Schmelzer erhöhte nur drei Minuten später (53.) und erneut Rommel stellte bereits in der 55. Minute auf 4:1. Damit erzielte Meerbusch innerhalb von zwölf Minuten vier Tore und setzt sich nach dem ersten Freitagsspiel zunächst an die Tabellenspitze. Aldekerk startet dagegen trotz früher Führung ohne Punkt, zur Wahrheit gehört aber auch: Meerbusch ist zuletzt zweimal in der Relegation gescheitert und deshalb muss ein Aufsteiger nicht zwingend punkten.

Ein später Treffer vor der Pause und ein Platzverweis prägten das zweite Freitagsspiel zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg. Dean Burgstede brachte die Gastgeber in der 43. Minute mit 1:0 in Führung, doch noch vor dem Gang in die Kabinen folgte der Ausgleich: Tönisberg traf in der ersten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 1:1. Gleichzeitig sah Jawad Ebrahimi Gelb-Rot (45.), sodass der VfL den zweiten Durchgang in Unterzahl absolvieren musste - und den Punkt verteidigte.

Was für ein Auftakt für den neuformierten VfR Krefeld-Fischeln: Gegen den SC St. Tönis 1911/20 II, der in der Vorsaison noch zur oberen Tabellenhälfte gehörte, gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Wiegers mit 7:1. Lars Heines eröffnete nach 15 Minuten, ehe die Gäste durch die Rote Karte gegen Leonard Stiels früh in Unterzahl gerieten (18.). Danach baute Fischeln den Vorsprung konsequent aus. Jannick Geraets (32.), Hendrik Schons (34.) und Niklas Geraets (42.) sorgten schon vor der Pause für das 4:0. Geraets traf nach dem Wechsel erneut (55.), jedoch verkürzte Luis Becker (73.). Schons mit seinem zweiten Treffer (83.) und Milosz Nocek (88.) machten das 7:1 perfekt. Nach diesem Kantersieg übernimmt Fischeln vorerst die Tabellenspitze.

Gestern, 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 0 1 Das erste Topspiel der neuen Saison wurde erst tief in der Nachspielzeit entschieden. Zwischen der SpVg Odenkirchen und den Sportfreunden Broekhuysen blieb es über 90 Minuten torlos, ehe Tom Beterams in der 90.+2 Minute doch noch für die Gäste traf. Damit startet Broekhuysen, das in der vergangenen Saison noch in einer anderen Bezirksliga-Gruppe um die Spitze spielte, mit drei Punkten in die neue Runde. Für Odenkirchen ist der Auftakt dagegen bitter: Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin, dann entschied Beterams die Begegnung mit dem einzigen Tor. In der ersten Momentaufnahme der Tabelle reiht sich Broekhuysen damit direkt in die Gruppe der Auftaktsieger ein, während Odenkirchen nach dem ersten Spiel noch ohne Zähler bleibt. Gestern, 19:30 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath SSV Grefrath 1910/24 SSV Grefrath 3 2 Abpfiff Der TuS Wickrath legte gegen den SSV Grefrath 1910/24 einen furiosen Start hin, musste am Ende aber noch um die ersten drei Punkte bangen. Niek Gabriel Mäder traf bereits nach fünf Minuten, Mats Schleszies erhöhte auf 2:0 (16.) und Moussa Coulibaly stellte nach nur 20 Minuten sogar auf 3:0. Doch Grefrath gab sich nicht geschlagen. Manuel Franken verkürzte per Foulelfmeter noch vor der Pause (38.), ehe Maurice Leier kurz nach Wiederbeginn das 2:3 erzielte (48.). Der komplette Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Wickrath bringt die frühe Drei-Tore-Führung damit über die Zeit und startet mit einem Sieg, während Grefrath nach seiner Aufholjagd ohne Punkt bleibt.

Acht Tore und eine bemerkenswerte Aufholjagd: Das 4:4 zwischen VfB Uerdingen und DJK Fortuna Dilkrath war das torreichste Wechselbad des Sonntags. Tom Genzen (8.) und Tim Jäger (12.) brachten Dilkrath früh mit 2:0 in Führung. Dimitris Almasidis verkürzte (28.), doch Jäger traf erneut (36.), ehe Torben Esser noch vor der Pause auf 4:1 stellte (41.). Aufstreiger Uerdingen war damit weit zurück, arbeitete sich nach dem Seitenwechsel aber wieder heran. Lukas Steuten erzielte das 2:4 (53.), Abdulhadi Alamad machte die Partie in der 81. Minute wieder völlig offen und nur drei Minuten später vollendete Timm Bernd Goos tatsächlich die Aufholjagd zum 4:4. Beide Mannschaften starten dadurch mit einem Punkt und teilen sich in der ersten Tabelle die Plätze acht und neun. Für die Mannschaft von Stefan G. Rex ist das sicherlich ein starker Motivationsboost, denn nicht jeder Aufsteiger kommt zum Auftakt derart zurück.

Der deutlichste Einstand eines Aufsteigers gelang dem Rheydter SV, der beim SC Union Nettetal II mit 5:1 gewann und sich sofort auf Rang zwei einordnet. Branimir Galic brachte Rheydt bereits nach sieben Minuten in Führung, doch Nourlaye Bance antwortete nur zwei Minuten später mit dem 1:1. Danach fielen die Treffer ausschließlich auf der anderen Seite. Florian Vitia verwandelte in der 14. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1, Leonard Bajraktari erhöhte noch vor der Pause (34.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Onur Altuntac mit dem 4:1 für eine klare Ausgangslage (60.), im Anschluss setzte Galic mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (77.). Während Rheydt damit unmittelbar hinter Spitzenreiter Fischeln steht, beginnt Union Nettetal II die Saison auf Rang 16 und damit zunächst auf einem direkten Abstiegsplatz.

Eines der auffälligsten Ergebnisse des Sonntags gelang Thomasstadt Kempen. Gegen TuRa Brüggen, das in der vergangenen Saison lange zum Kreis der Spitzenmannschaften gehörte, setzte sich Kempen deutlich mit 4:0 durch. Das Resultat bringt Kempen nach dem 1. Spieltag auf Rang drei, nur Fischeln und der Rheydter SV weisen die bessere Tordifferenz auf. Für Brüggen bedeutet die deutliche Niederlage dagegen den vorletzten Tabellenplatz - eine Momentaufnahme, die so nicht unbedingt zu erwarten war.

Der CSV Marathon Krefeld hat das Krefelder Duell beim Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld mit 4:1 für sich entschieden. Samed Yesil brachte Marathon nach 29 Minuten in Führung, ehe Ilay Baris kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (44.). Anadolu antwortete noch vor dem Seitenwechsel: Justin Butterweck verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter und verkürzte auf 1:2. Erst in der Schlussphase zog Marathon endgültig davon. Murat Aslan stellte in der 77. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her, vier Minuten später sorgte Baris mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand. Damit reiht sich Marathon nach dem ersten Wochenende auf Rang fünf ein. Anadolu startet dagegen wie die beiden anderen Aufsteiger Aldekerk und Union Nettetal II mit einer Niederlage.

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld

Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen

So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath

So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk

So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen

So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum



3. Spieltag

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen

So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg

So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum

So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch

So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV