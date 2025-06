Rheydter SV: Der große Aufstiegsfavorit nächste Saison?

Das Ziel der letzten Saisonwochen verfehlte die Mannschaft auf den letzten Metern. Denn Platz zwei in der Rückrundentabelle wäre aus Sicht der Vereinsverantwortlichen ein nettes Geschenk zum Saisonabschluss gewesen. Doch mit einer Niederlage am vorletzten Spieltag gegen die Sportfreunde Neersbroich (0:3) verspielte die Mannschaft dieses Ergebnis. In der Momentaufnahme ärgerlich für den Rheydter SV, grundsätzlich aber verschmerzbar. Schließlich befand sich die Mannschaft im Winter tabellarisch noch im Abstiegskampf – gemessen daran war die Rückrunde für den „Spö“ ein großer Erfolg.

In der Rückrunde stand fortan größtenteils eine neue Mannschaft auf dem Feld. Neun der 13 nachverpflichteten Spieler gehörten regelmäßig zur Stammformation – und erzielten 36 der 41 Tore in der zweiten Saisonhälfte. Vor allem Florian Vitia (sieben Treffer), Mats Schleszies (sechs), Durukan Celik und Melih Karakas (je fünf) taten sich hervor. Der RSV ging damit erfolgreich seine größte Baustelle der Hinrunde an: 19 erzielte Tore in den ersten 15 Spielen waren der schlechteste Wert der Liga.

„Wir haben natürlich viel Qualität hinzubekommen und eine etwas andere Spielidee entwickelt, taktisch etwas umgestellt und sind viel flexibler geworden. Wir können unsere Ballbesitzphasen jetzt viel besser umsetzen, wodurch wir auch ganz anders im letzten Drittel agieren“, sagt Trainer Arian Gerguri. Resultat: In der Rückrunde gewann seine Mannschaft neun der 15 Spiele und verbesserte sich von Platz zehn auf Rang fünf in der Abschlusstabelle.

Die Frage ist nun: Was folgt aus dieser starken Rückrunde? Mit dem SV Lürrip und Türkiyemspor verlassen die zwei besten Teams die Kreisliga A in Richtung Bezirksliga, von oben kommen aktuell nur die Red Stars in die A-Liga herunter, die sich nach einer desolaten Saison neu aufbauen müssen. Ist der Rheydter SV somit der große Aufstiegsfavorit für die kommende Spielzeit? „Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht die Gejagten sind. Deswegen wollen wir erst einmal kleine Brötchen backen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Horsch. Trainer Gerguri ergänzt: „Mein Ziel ist einfach, den Verein und die Mannschaft tabellarisch Jahr für Jahr zu verbessern. Maßstab ist natürlich die Rückrundentabelle, da wollen wir ansetzen.“

Transfers erhöhen Qualität weiter

Spielverderber könnte nur ein eventueller Abstieg von Odenkirchen oder dem 1. FC Mönchengladbach sein. Beide Teams spielen noch in Entscheidungsspielen um den Klassenerhalt oder die Teilnahme an der Relegation. „Man muss klar sagen: Falls Odenkirchen absteigt, werden sie mit den schon getätigten Neuzugängen in der kommenden Saison in der Kreisliga A vorne wegmarschieren“, sagt Horsch. In der Spielzeit 2025/26 gibt es nur einen Aufstiegsplatz in der Kreisliga A.

Dennoch sieht die Ausgangslage für den RSV für die kommende Spielzeit vielversprechend aus. Zumal die Neuzugänge aus dem Winter laut Horsch allesamt an Bord bleiben. Mit Spielern wie Mats und Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Karakas und Celik stieg nicht nur die spielerische Qualität im Team enorm, sie brachten auch Führungsfiguren in die Kabine – eine Rolle, die in der Hinrunde größtenteils Kapitän Fabian Bohlen schultern musste, der jedoch lange Zeit ausfiel. „In der Hinrunde hatten wir nicht allzu viele Leitwölfe im Team“, so Horsch.

Bohlen wechselt nun in die Rolle des Teammanagers. Die Mannschaftsstruktur besteht nun jedoch nach den Vorstellungen von Horsch und Gerguri: Eine erfahrende Achse an Leistungsträgern, die den vielen jungen Spieler Halt gibt. Mit der Zeit sollen die jungen Spieler dann kontinuierlich mehr Verantwortung übernehmen. Mit Karsten Waniek kam aus Waldniel zudem ein neuer Co-Trainer, der laut Gerguri die tägliche Trainingsarbeit bereichert.

„Wir wollten natürlich schnell aus der Abstiegszone weg, das haben wir relativ schnell erreicht. Und haben dann gesagt: Wir nutzen das halbe Jahr, um uns einzuspielen“, sagt Horsch. Gerguri sieht aber ebenso Steigerungsbedarf. „Bei den Niederlagen gegen Hehn oder Neersbroich hat sich gezeigt, dass wir noch nicht so stabil sind wie der aktuelle Meister Lürrip oder Odenkirchen in der Saison zuvor. Daran müssen wir arbeiten.“

Dennoch gilt: Alles andere als ein Platz in der Spitzengruppe der A-Liga wäre angesichts der Kaderqualität kommende Saison eine Enttäuschung.