Rheydter SV baut Vorsprung aus, Odenkirchen beendet Negativtrend

Das letzte Spiel des Freitagabends fand zwischen der DJK Hehn und den Sportfreunden aus Neuwerk statt. In dem torreichsten Aufeinandertreffen des Spieltags siegten die Neuwerker mit 5:2 und setzten somit ihren ungeschlagenen Lauf fort. Dabei gingen die Hausherren in der 16. Minute durch Patrick Theveßen in Führung. Doch noch in der ersten Hälfte drehten die Gäste durch Treffer von Patrick Scheulen (29.) und Thierno Oumar Balde (31.) die Partie. Nach der Halbzeitpause drehte die Offensive der Neuwerker noch einmal auf. Ein Doppelpack von Oualid Ouahabi (49., 70.) und ein Treffer von Fabio Nüchel (60.) sorgten für eine komfortable 5:1-Führung der Gäste. Noah Wilms sorgte mit seinem Tor zum 2:5 nur noch für Ergebniskosmetik (90.). Hehn blieb somit weiterhin unten drin, während Neuwerk auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen blieb.

Der Polizei SV Mönchengladbach und der FC Blau-Weiß Wickrathahn trennten sich nach einem regelrechten hin und her mit 3:3. Zunächst gingen die Gäste durch Jason Krüer (22.) in Führung. Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren die Partie innerhalb von zwei Minuten durch Treffer von Christoph Wolters (49.) und Albin Cekic (51.). Aber auch der SV hatte wieder einmal eine Antwort, denn Krüer sorgte mit seinem zweiten Tor für das zwischenzeitliche 2:2 (56.). In der 61. Minute sorgte dann ein Eigentor eines Akteurs der Gladbacher für die erneute Führung der Blau-Weißen, die allerdings ebenfalls nicht lange halten sollte, denn nur fünf Minuten später erzielte Tahsin Kalaf das 3:3 - es war zeitgleich der letzte Treffer der Begegnung. Die Gladbacher verpassten erneut den Sprung auf den zweiten Platz, während Wickrathhahn zwar weiterhin auf einen zweiten Dreier wartet, allerdings einen wichtigen Zähler holte.

Die Red Stars Mönchengladbach blieben auch gegen den TuS Liedberg ohne etwas Zählbares und verblieben somit am Tabellenende. Schon früh brachte Marcel Bock die Liedberger mit seinem ersten Saisontor in Front (9.). Ebenfalls früh in der Partie schwächten sich die Hausherren selbst, denn nach nur 23. Minuten flog Tobias Claßen mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Doch auch in Überzahl waren die Gäste offensiv zu ungefährlich und kassierten in der 75. Minute durch Dominik Jansen Chavez das 0:2. Auch in der Folgezeit kamen die Gladbacher nicht durch die Liedberger Defensive. Zu allem Überfluss holte sich Selim Mohamed Kasmi in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Platzverweis auf Seiten der Gäste ab. Die Red Stars müssen somit weiterhin auf den zweiten Sieg warten. Liedberg setzte den ungeschlagenen Lauf fort.