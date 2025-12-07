Rheydt gewinnt Krimi, Wickrathhahn mit zweitem Sieg in Folge

Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Der letzte Spieltag des Jahres 2025 ist vorbei. Mit 28 Treffern, späten Entscheidungen und spannenden Duellen verabschiedete sich die Liga in die Winterpause. Während der Liga-Primus Rheydter SV Comeback-Qualitäten im Duell mit dem Polizei SV Mönchengladbach bewies, gelang dem VfB Korschenbroich ein Lucky Punch gegen den TuS Liedberg. Zeitgleich sicherten sich der SV Schelsen und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn wichtige Dreier. Das war der 16. Spieltag:
Den Anfang des Spieltags machten der SC Rheindahlen und der SV Otzenrath. Dabei starteten die Hausherren stark mit einem Treffer von Manuel Gottuso zum 1:0 (10.). In der 28. Minute erhöhte dann Hasan Er auf 2:0 (28.). Trotz des 0:2-Rückstands gaben sich die Gäste nicht auf und kamen kurz nach Wiederanpfiff durch Arian Tolaj (50.) zurück ins Spiel. Durch eine kämpferische Leistung gelang dem SV durch Henrik Wirtz der 2:2-Ausgleich (71.). Der SC verpasste somit den fünften Dreier in Folge und den Sprung auf Platz Drei. Otzenrath verteidigte derweil den vierten Rang.
Am vergangenen Samstag fanden gleich zwei A-Liga-Duelle statt. In einem der Spiele trafen die Red Stars Mönchengladbach und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn aufeinander. Wie schon im Hinspiel siegten die Blau-Weißen knapp. Dabei gingen die Hausherren durch Selim Mohamed Kasmi in Führung (20.). Allerdings drehten Jonas Peltzer (30.) und Matthias Türnau (69.) die Partie zugunsten der Gäste. Durch den zweiten Dreier in Folge schob sich der FC in der Tabelle an Hehn vorbei und verschaffte sich einen großen Abstand auf die Red Stars, deren Hoffnung auf den Klassenerhalt immer kleiner wird.
Im anderen Samstag-Spiel bekamen es die Sportfreunde Neersbroich mit dem ASV Süchteln II zu tun. Im Hinspiel gab es einen klaren 4:1-Erfolg für den ASV. Dieses Mal war es allerdings das bessere Ende für die Sportfreunde. Dabei war die Partie nach 73 Minuten entschieden. Ein doppelter Jonas Hintsches (12., 21.), Nicolas Puhe (63.) und Torjäger Christopher Link (73.) stellten auf 4:0. Niklas Reimelt erzielte daraufhin in der 79. Minute das 1:4, ehe Jan Schouren in der dritten Minute der Nachspielzeit für das 2:4 und die damit eingehende Ergebniskosmetik sorgte. Neersbroich blieb durch den Sieg an Rheydt dran. Süchteln verlor derweil das fünfte Spiel in Serie.
Der Rheydter SV beendete die Hinserie auf dem ersten Tabellenplatz mit sieben Punkten Vorsprung auf Rang Zwei. Am vergangenen Spieltag zeigte der Liga-Primus eine Reaktion auf die Pleite gegen Neuwerk. Besser in das Duell startete allerdings der Polizei SV Mönchengladbach. Tahsin Kalaf (9.) und Jason Krüer (28.) sorgten für eine 2:0-Fürhung der Gäste. Auch auf das zwischenzeitliche 1:2 durch Kevin Adrovic (43.) hatte Krüer die nächste Antwort und stellte noch vor der Pause auf 3:1 (45.). In der zweiten Hälfte zeigte die Offensive des Tabellenersten jedoch ihre ganze Klasse. Karsten Waniek (50.) besorgte das 2:3, bevor ein Dreifachschlag von Florian Vitia (70.), Mohammed Abd Erraouf Achouri (72.) und Adrovic (74.) das Spiel drehte. Nach diesen drei schnellen Toren passierte nichts mehr und somit hielt Rheydt den Vorsprung auf Neersbroich bei sieben Punkten. Der Polizei SV verpasste es gleichzeitig den dritten Platz zu halten.
Es war das dritte Duell der Aufsteiger in der aktuellen Saison. Die ersten beiden Aufeinandertreffen konnte der TuS Liedberg für sich entscheiden - sowohl das Pokalspiel, als auch die Liga-Partie. Der VfB Korschenbroich wollte also die Revanche für die zwei Pleiten - diese gelang den Gästen auch. Noumouke Diabate (14.) brachte den VfB in Führung, ehe Marc Neues (50.) und Jan Alexander Luig (76.) die Partie in Hälfte Zwei drehten. Doch die Korschenbroicher blieben dran und kamen in der 84. Minute durch Luan Kurhasku zum 2:2-Ausgleich. Daraufhin sah es nach einer Punkteteilung aus, bis Anastasios Koutras der Lucky Punch gelang (90.), der zeitgleich für den 3:2-Endstand sorgte. Korschenbroich gelang somit die Revanche, während Liedberg auf den zehnten Rang rutschte.
Der SV Schelsen feierte am vergangenen Spieltag mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen die SpVg Odenkirchen II den zweiten Dreier in Folge und verschaffte sich somit Luft im Tabellenkeller. Routinier Michael Prigge brachte in der 16. Minute die 1:0-Führung der Heimmannschaft. Daraufhin lies der SV einige Chancen auf die Entscheidung liegen. Doch in der 78. Spielminute fiel sie dann durch einen traumhaften Treffer von Marius Sentis, der knapp vor der Mittellinie abzog. Der SV kletterte auf Platz Neun, während die Odenkirchener auf Rang Elf rutschten.
Spieldaten:
SC Rheindahlen – SV 1909 Otzenrath 2:2
SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Hasan Er, Ousmane Thiao, Jephte Chibalonza Kwanza, Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, Marius Esser (67. Mesut Özegen) (85. Miracle Mangaya Mongengo), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Hassan El Hage - Trainer: Michael von Amelen
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (58. Hakan Karamermer), Dominik Strauch, Nils Ceglarek, Paul Gross (52. Raul Jimenez Ubeda), Simon Schrey, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz, Ilker Özkan (67. Bennet Dahmen), Max Siebmanns, Arian Tolaj - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Manuel Gottuso (10.), 2:0 Hasan Er (28.), 2:1 Arian Tolaj (50.), 2:2 Henrik Wirtz (71.)
Sportfreunde Neersbroich – ASV Einigkeit Süchteln II 4:2
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns, Tim Grümmer, Fabian Spancken, Nicolas Puhe, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Jeff Kamgaing Ezo, Heiko Bodewein, Christopher Link, Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft (75. Björn Fruhen), Rohan Hirsch, Fynn Brocker (60. Jan Schouren), Ben Luca Müller, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker, Matthias Bertges (81. Lion Lambertz), Niklas Reimelt, Cameron Luis Heinrichs - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Sinan Satilmis - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Jonas Hintsches (12.), 2:0 Jonas Hintsches (21.), 3:0 Nicolas Puhe (63.), 4:0 Christopher Link (73.), 4:1 Niklas Reimelt (79. Foulelfmeter), 4:2 Jan Schouren (90.+3)
Red Stars Mönchengladbach – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:2
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Alexander Chilko, Dennis Beidniz (35. Robin Aslanaj) (77. Nikita Graf), Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Oleh Mykytyshyn, Leon Pfeiffer, Alexander Beidniz, Micheal Erhunmwunosere (82. Gehad Jerdo) - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (70. Luciano Matteo Pio Uhl), Tim Sturm, Albion Hajra, Jonas Peltzer, Pasqual König, Matthias Türnau, Luca Schmidt, Christoph Wolters (80. Fabio Meaggia), Christian Engels
Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Selim Mohamed Kasmi (20.), 1:1 Jonas Peltzer (30.), 1:2 Matthias Türnau (69.)
TuS Liedberg – VfB Korschenbroich 2:3
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Dominik Jansen Chavez (28. Jan Alexander Luig), Tom Fuhrmann, Kubilay Serin, Sinan Kleine, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic, Thomas Gründig, Henri Cremer (81. Dominic Wallrath), Marcel Bock, Marc Neues (58. Claudio Fernandes) - Co-Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi (79. Kolja Wirtz), Anastasios Koutras (90. Pascal Noth), Luan Kurhasku, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Noumouke Diabatè, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Noumouke Diabatè (14.), 1:1 Marc Neues (50.), 2:1 Jan Alexander Luig (76.), 2:2 Luan Kurhasku (84.), 2:3 Anastasios Koutras (90.)
SV Schelsen – SpVg Odenkirchen II 2:0
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Ionut Ilie, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Marius Sentis, Gian-Luca Jordans (79. Luis Enrique Thomas), Artem Skriahin (88. Marco Henrix), Lars Lüdtke (61. Yehor Kachan) - Co-Trainer: Dominic Schiffer - Co-Trainer: Maximilian Linke
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Mohamed Chaibi (46. Luis Virkus), Mehmet Sirin Özekinci, Kevin Volkholz (67. Daniel Halm), Michael Nelißen, Sinan-Arda Cetin, Tobias Kamper - Trainer: Markus Anders
Schiedsrichter: Kevin Unger (Mönchengladbach) - Zuschauer: 53
Tore: 1:0 Michael Prigge (16.), 2:0 Marius Sentis (78.)
Rheydter SV – Polizei SV Mönchengladbach 5:3
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Baris Han Karaman, Joel Bernards, Erti Mucolli (37. Valon Bajraktari) (37. Karsten Waniek), Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (88. Mohamedyasine Belhamri), Durukan Celik, Mats Schleszies, Florian Vitia (88. Danyal Öviç), Mohammed Abd Erraouf Achouri (79. Baris Ibrahim Dalbun) - Trainer: Arian Gerguri
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Furkan Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi, Faisal Mirzada, Jason Krüer - Trainer: Erhan Kuralay - Co-Trainer: Deniz Demiray
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Tahsin Kalaf (9.), 0:2 Jason Krüer (28.), 1:2 Kevin Adrovic (43. Foulelfmeter), 1:3 Jason Krüer (45.+1), 2:3 Karsten Waniek (50.), 3:3 Florian Vitia (70.), 4:3 Mohammed Abd Erraouf Achouri (72.), 5:3 Kevin Adrovic (74.)
Die kommenden Spieltage im Jahr 2026:
17. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheydter SV
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr Odenkirchen II - Red Stars MG
So., 01.03.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Liedberg
So., 01.03.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Neersbroich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - SV Schelsen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheindahlen
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Rheindahlen - ASV Süchteln II
Sa., 07.03.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Wickrathhahn
So., 08.03.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Liedberg
So., 08.03.26 15:00 Uhr Neersbroich - Polizei SV
So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Korschenbr.
So., 08.03.26 15:15 Uhr Red Stars MG - SV Otzenrath