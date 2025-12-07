Rheydt gewinnt Krimi, Wickrathhahn mit zweitem Sieg in Folge

Den Anfang des Spieltags machten der SC Rheindahlen und der SV Otzenrath. Dabei starteten die Hausherren stark mit einem Treffer von Manuel Gottuso zum 1:0 (10.). In der 28. Minute erhöhte dann Hasan Er auf 2:0 (28.). Trotz des 0:2-Rückstands gaben sich die Gäste nicht auf und kamen kurz nach Wiederanpfiff durch Arian Tolaj (50.) zurück ins Spiel. Durch eine kämpferische Leistung gelang dem SV durch Henrik Wirtz der 2:2-Ausgleich (71.). Der SC verpasste somit den fünften Dreier in Folge und den Sprung auf Platz Drei. Otzenrath verteidigte derweil den vierten Rang.

Am vergangenen Samstag fanden gleich zwei A-Liga-Duelle statt. In einem der Spiele trafen die Red Stars Mönchengladbach und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn aufeinander. Wie schon im Hinspiel siegten die Blau-Weißen knapp. Dabei gingen die Hausherren durch Selim Mohamed Kasmi in Führung (20.). Allerdings drehten Jonas Peltzer (30.) und Matthias Türnau (69.) die Partie zugunsten der Gäste. Durch den zweiten Dreier in Folge schob sich der FC in der Tabelle an Hehn vorbei und verschaffte sich einen großen Abstand auf die Red Stars, deren Hoffnung auf den Klassenerhalt immer kleiner wird.

Im anderen Samstag-Spiel bekamen es die Sportfreunde Neersbroich mit dem ASV Süchteln II zu tun. Im Hinspiel gab es einen klaren 4:1-Erfolg für den ASV. Dieses Mal war es allerdings das bessere Ende für die Sportfreunde. Dabei war die Partie nach 73 Minuten entschieden. Ein doppelter Jonas Hintsches (12., 21.), Nicolas Puhe (63.) und Torjäger Christopher Link (73.) stellten auf 4:0. Niklas Reimelt erzielte daraufhin in der 79. Minute das 1:4, ehe Jan Schouren in der dritten Minute der Nachspielzeit für das 2:4 und die damit eingehende Ergebniskosmetik sorgte. Neersbroich blieb durch den Sieg an Rheydt dran. Süchteln verlor derweil das fünfte Spiel in Serie.

Der Rheydter SV beendete die Hinserie auf dem ersten Tabellenplatz mit sieben Punkten Vorsprung auf Rang Zwei. Am vergangenen Spieltag zeigte der Liga-Primus eine Reaktion auf die Pleite gegen Neuwerk. Besser in das Duell startete allerdings der Polizei SV Mönchengladbach. Tahsin Kalaf (9.) und Jason Krüer (28.) sorgten für eine 2:0-Fürhung der Gäste. Auch auf das zwischenzeitliche 1:2 durch Kevin Adrovic (43.) hatte Krüer die nächste Antwort und stellte noch vor der Pause auf 3:1 (45.). In der zweiten Hälfte zeigte die Offensive des Tabellenersten jedoch ihre ganze Klasse. Karsten Waniek (50.) besorgte das 2:3, bevor ein Dreifachschlag von Florian Vitia (70.), Mohammed Abd Erraouf Achouri (72.) und Adrovic (74.) das Spiel drehte. Nach diesen drei schnellen Toren passierte nichts mehr und somit hielt Rheydt den Vorsprung auf Neersbroich bei sieben Punkten. Der Polizei SV verpasste es gleichzeitig den dritten Platz zu halten.

Es war das dritte Duell der Aufsteiger in der aktuellen Saison. Die ersten beiden Aufeinandertreffen konnte der TuS Liedberg für sich entscheiden - sowohl das Pokalspiel, als auch die Liga-Partie. Der VfB Korschenbroich wollte also die Revanche für die zwei Pleiten - diese gelang den Gästen auch. Noumouke Diabate (14.) brachte den VfB in Führung, ehe Marc Neues (50.) und Jan Alexander Luig (76.) die Partie in Hälfte Zwei drehten. Doch die Korschenbroicher blieben dran und kamen in der 84. Minute durch Luan Kurhasku zum 2:2-Ausgleich. Daraufhin sah es nach einer Punkteteilung aus, bis Anastasios Koutras der Lucky Punch gelang (90.), der zeitgleich für den 3:2-Endstand sorgte. Korschenbroich gelang somit die Revanche, während Liedberg auf den zehnten Rang rutschte.