Rheydt bleibt souverän, Verfolger Otzenrah mit Pleite in Neuwerk

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Die Red Stars Mönchengladbach führten die ungeschlagene Serie auch gegen die DJK Hehn fort. Derweil verlor der FC Blau-Weiß Wickrathhahn im Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Neersbroich und steht somit weiterhin mächtig unter Druck. Der SV Otzenrath verlor durch eine Niederlage gegen die Sportfreunde Neuwerk II den Anschluss auf Rang eins. Der Tabellenführer Rheydter SV siegte souverän gegen den SC Rheindahlen. Das war der 23. Spieltag:
Der Rheydter SV zeigte eine Reaktion auf die bittere Pokalfinal-Pleite gegen Neuwerk. Im Duell mit dem SC Rheindahlen zeigten die Hausherren ihre ganze Klasse und siegten schlussendlich klar mit 4:0. Erfolgreich waren Melih Karakas (3., 41.), Mats Schleszies (63.) und Mohamedyasine Belhamri (64.). Durch den Erfolg setzte sich der SV weiter an der Spitze ab. Rheindahlen rutscht auf Platz neun ab.
Ein turbulentes Spiel fand derweil beim Polizei SV Mönchengladbach statt. Zunächst stellten Jason Krüer (11.) und Albin Cekic (17.) auf 2:0, ehe Tobias Kamper auf 1:2 verkürzte (19.). Ein dreifacher Michael Nelißen (26., 39., 43.) stellte daraufhin auf 4:2 für die Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Soner Güven auf Seiten der Hausherren vom Platz (45+1.). Kurz nach der Unterbrechung verkürzte Krüer auf 3:4 (47.), bevor Torschütze Cekic ebenfalls früher duschen musste. In doppelter Überzhalt erhöhte Andre Garcia auf 5:3 (67.), bevor Thomas Fialkowski für den 6:3-Endstand sorgte. Odenkirchen verkürzte somit den Abstand auf den PSV.
Sowohl die DJK Hehn, als auch die Red Stars Mönchengladbach blieben im direkten Aufeinandertreffen weiter ungeschlagen. Dabei gingen die Gäste in der 26. Minute durch Michael Erhunmwunosere in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Marc Klunk auf Seiten der Gäste vom Platz (40.). Trotz der Überzahl hatten die Hausherren Probleme zum Ausgleich zu kommen. Noah Wilms erlöste die DJK allerdings in der 75. Minute mit dem 1:1. Die Gäste sammelten einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse. Hehn setzte sich weiter von der roten Zone ab.
Auch gegen die Sportfreunde Neersbroich gab es nichts zu holen für den FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Torjäger Christopher Link (28.) und Oliver Kremers (35.) sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0 Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte kam der Underdog durch einen Treffer von Kevin Schwiers auf 1:2 ran, konnten allerdings nicht nachlegen. Die Sportfreunde verteidigten den vierten Platz. Für den FC bleibt es düster im Tabellenkeller.
Tom Plauk (13.) und Kyle Brocker (19.) brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung, bevor Ali Salgin das 1:2 markierte (33.). Doch nur kurze Zeit später stellte Niklas Reimelt den alten Abstand wieder her (37.). Noch vor der Pause netzte Ivan Jajetic zum 4:1 ein (45.). Brocker machte seinen Doppelpack in der 60. Minute perfekt. Den Schlusspunkt setzte Elias Amani mit dem 2:5 aus Sicht der Gäste. Der ASV Süchteln II blieb somit auf dem fünften Rang - der VfB Korschenbroich weiterhin auf Platz drei.
Nach sechs aufeinanderfolgenden Siegen musste sich der SV Otzenrath gegen die Sportfreunde Neuwerk II geschlagen geben. Den golden Treffer beim 1:0-Erfolg markierte Thierno Oumar Balde in der 50. Minute. Für die Gäste war es gleichzeitig die erste Pflichtspiel-Pleite im Jahr 2026 - somit verlor Otzenrath den Anschluss an Rheydt. Neuwerk verblieb auf Rang sechs.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Spieldaten:
Rheydter SV – SC Rheindahlen 4:0
Rheydter SV: Christoph Sikowski, Onur Altuntac, Valon Bajraktari, Vitali Kwitko (57. Sandro Santos Ferreira), Kevin Adrovic, Durukan Celik (45. Baris Han Karaman), Sergen Camcioglu (57. Nikita Maul), Mats Schleszies, Melih Karakas (75. Erti Mucolli), Florian Vitia, Baris Ibrahim Dalbun (57. Mohamedyasine Belhamri) - Trainer: Arian Gerguri
SC Rheindahlen: Ousmane Thiao, Jephte Chibalonza Kwanza (66. Kay Hübner), Emre Türkmen (73. Akbar Khan Naderi), Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig, Marius Esser, Manuel Gottuso, Nadir El-Harrak Bachiri (64. Miracle Mangaya Mongengo), Simon Klages, Hassan El Hage (74. Naye Kante) - Trainer: Mesut Özegen - spielender Co-Trainer: Hasan Er
Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Melih Karakas (3.), 2:0 Melih Karakas (41.), 3:0 Mats Schleszies (63.), 4:0 Mohamedyasine Belhamri (64.)
Polizei SV Mönchengladbach – SpVg Odenkirchen II 3:6
Polizei SV Mönchengladbach: Christian Schombert (83. Faisal Mirzada), Soner Güven, Marvin Küsters (78. Nick Schaub), Elah Al Maghamseh, Jason Krüer (83. Stephan Deues), Albin Cekic, Justin Kuhlen (46. Ebrahem Ahmed) - Trainer: Erhan Kuralay
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Luis Virkus, Felix Zimmermann, Andre Garcia, Michael Nelißen, Kevin Yaramis (62. Zakaria Damlahki), Dominik Lichtschlag (82. Sinan Satilmis), Tobias Kamper, Malik Sinanovic (57. Thomas Fialkowski), Adam Ghoudane (74. Kevin Volkholz), Thorben Schmitt - Trainer: Markus Anders
Schiedsrichter: Timo Heiber (Jüchen) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Jason Krüer (11.), 2:0 Albin Cekic (17.), 2:1 Tobias Kamper (19.), 2:2 Michael Nelißen (26.), 2:3 Michael Nelißen (39.), 2:4 Michael Nelißen (43.), 3:4 Jason Krüer (47.), 3:5 Andre Garcia (67.), 3:6 Thomas Fialkowski (87.)
Rot: Soner Güven (45./Polizei SV Mönchengladbach/)
Rot: Albin Cekic (58./Polizei SV Mönchengladbach/)
DJK Hehn – Red Stars Mönchengladbach 1:1
DJK Hehn: Marcel Meisen, Julian Brockmann, Sandi Kheder, Lars Schroers, Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich, Noah Wilms (83. Dennis Can Horn), Walid Chehaida (75. Gabriel Herrmann), Moritz Gross (71. Dominik Santos Marques), Patrick Müller (65. Janusz Kersting), Patrick Theveßen - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Johann Miller (88. Arthur Kolesnikov), Alexander Chilko (86. Kirill Schleicher), Ahmet Sunkur, Nikita Graf (46. Dennis Beidniz), Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald (83. Daniel Schljanik), Gytautas Keinys, Marc Klunk, Adrian-Ionel Taranu (55. Leon Pfeiffer), Micheal Erhunmwunosere - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Micheal Erhunmwunosere (26.), 1:1 Noah Wilms (75.)
Gelb-Rot: Marc Klunk (40./Red Stars Mönchengladbach/)
ASV Einigkeit Süchteln II – VfB Korschenbroich 5:2
ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Tom Plauk, Joe Recker, Nils Wüsten (80. Lion Lambertz), Kyle Brocker, Jan Schouren, Niklas Reimelt (63. Björn Fruhen), Cameron Luis Heinrichs (80. Jan Henrik Heynckes), Ivan Jajetic (55. Anthony Kreft) - Trainer: Marvin Hermes
VfB Korschenbroich: Cedric Wintzen, Kacper Kosciuk, Kolja Wirtz (69. Yasser Al Sirmani), Florim Redzepi (46. Philip Schmitz), Simon Lierz, Amer Bedour (46. Albin Zejnaj), Luan Kurhasku, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Noumouke Diabatè, Ali Salgin (69. Pascal Noth) - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Tom Plauk (13.), 2:0 Kyle Brocker (19.), 2:1 Ali Salgin (33.), 3:1 Niklas Reimelt (37.), 4:1 Ivan Jajetic (45.), 5:1 Kyle Brocker (60. Foulelfmeter), 5:2 Elias Amani (77. Foulelfmeter)
Sportfreunde Neuwerk II – SV 1909 Otzenrath 1:0
Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter (40. Moritz Schiele), Florian Haupts, Marcel Bosbach, Christopher Hermes, Lucas Lingen, Robin Beckers (63. Jan Spürkmann), Thierno Oumar Balde, Tom Jonas Jakobs (81. Tim Güth), Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (88. Hakan Karamermer), Laurens Padberg, Nils Ceglarek, Paul Gross, Andre Jakuszeit, Jan-Hendrik Schmitz, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Ilker Özkan (61. Tim Offermanns), Max Siebmanns, Gian-Luca Jordans (60. Henrik Wirtz) - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 56
Tore: 1:0 Thierno Oumar Balde (50.)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – Sportfreunde Neersbroich 1:2
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten (87. Markus Bork), Dominik Pascal Stephany, Tim Sturm (56. Christoph Wolters), Marco Kroll, Jonas Peltzer, Pasqual König, Kevin Schwiers, Matthias Türnau, Luciano Matteo Pio Uhl (68. Fabio Meaggia), Christian Engels - Co-Trainer: Tim Krüll
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Felix Klomp (69. Alexander Lodes), Fabian Spancken (89. Sebastian Heymanns), Nicolas Puhe, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski (80. Tim Grümmer), Oliver Kremers (60. Jan Hüsges), Jonas Hintsches (89. Marco Glogau) - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Dennis Zeba (Erkelenz ) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Christopher Link (28.), 0:2 Oliver Kremers (35.), 1:2 Kevin Schwiers (69. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Kevin Schwiers (82./FC Blau-Weiß Wickrathhahn/Ball „wegwerfen“)
Die nächsten Spieltage:
24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Korschenbr. - SF Neuwerk II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - Polizei SV
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - DJK Hehn
So., 19.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Wickrathhahn
So., 19.04.26 15:00 Uhr Liedberg - Neersbroich
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg