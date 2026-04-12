Rheydt bleibt souverän, Verfolger Otzenrah mit Pleite in Neuwerk

Ein turbulentes Spiel fand derweil beim Polizei SV Mönchengladbach statt. Zunächst stellten Jason Krüer (11.) und Albin Cekic (17.) auf 2:0, ehe Tobias Kamper auf 1:2 verkürzte (19.). Ein dreifacher Michael Nelißen (26., 39., 43.) stellte daraufhin auf 4:2 für die Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Soner Güven auf Seiten der Hausherren vom Platz (45+1.). Kurz nach der Unterbrechung verkürzte Krüer auf 3:4 (47.), bevor Torschütze Cekic ebenfalls früher duschen musste. In doppelter Überzhalt erhöhte Andre Garcia auf 5:3 (67.), bevor Thomas Fialkowski für den 6:3-Endstand sorgte. Odenkirchen verkürzte somit den Abstand auf den PSV.

Sowohl die DJK Hehn, als auch die Red Stars Mönchengladbach blieben im direkten Aufeinandertreffen weiter ungeschlagen. Dabei gingen die Gäste in der 26. Minute durch Michael Erhunmwunosere in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Marc Klunk auf Seiten der Gäste vom Platz (40.). Trotz der Überzahl hatten die Hausherren Probleme zum Ausgleich zu kommen. Noah Wilms erlöste die DJK allerdings in der 75. Minute mit dem 1:1. Die Gäste sammelten einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse. Hehn setzte sich weiter von der roten Zone ab.

Auch gegen die Sportfreunde Neersbroich gab es nichts zu holen für den FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Torjäger Christopher Link (28.) und Oliver Kremers (35.) sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0 Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte kam der Underdog durch einen Treffer von Kevin Schwiers auf 1:2 ran, konnten allerdings nicht nachlegen. Die Sportfreunde verteidigten den vierten Platz. Für den FC bleibt es düster im Tabellenkeller.

Tom Plauk (13.) und Kyle Brocker (19.) brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung, bevor Ali Salgin das 1:2 markierte (33.). Doch nur kurze Zeit später stellte Niklas Reimelt den alten Abstand wieder her (37.). Noch vor der Pause netzte Ivan Jajetic zum 4:1 ein (45.). Brocker machte seinen Doppelpack in der 60. Minute perfekt. Den Schlusspunkt setzte Elias Amani mit dem 2:5 aus Sicht der Gäste. Der ASV Süchteln II blieb somit auf dem fünften Rang - der VfB Korschenbroich weiterhin auf Platz drei.