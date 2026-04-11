Rheydt bleibt souverän, Odenkirchen siegt turbulent

Ein turbulentes Spiel fand derweil beim Polizei SV Mönchengladbach statt. Zunächst stellten Jason Krüer (11.) und Albin Cekic (17.) auf 2:0, ehe Tobias Kamper auf 1:2 verkürzte (19.). Ein dreifacher Michael Nelißen (26., 39., 43.) stellte daraufhin auf 4:2 für die Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Soner Güven auf Seiten der Hausherren vom Platz (45+1.). Kurz nach der Unterbrechung verkürzte Krüer auf 3:4 (47.), bevor Torschütze Cekic ebenfalls früher duschen musste. In doppelter Überzhalt erhöhte Andre Garcia auf 5:3 (67.), bevor Thomas Fialkowski für den 6:3-Endstand sorgte. Odenkirchen verkürzte somit den Abstand auf den PSV.

Sowohl die DJK Hehn, als auch die Red Stars Mönchengladbach blieben im direkten Aufeinandertreffen weiter ungeschlagen. Dabei gingen die Gäste in der 26. Minute durch Michael Erhunmwunosere in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Marc Klunk auf Seiten der Gäste vom Platz (40.). Trotz der Überzahl hatten die Hausherren Probleme zum Ausgleich zu kommen. Noah Wilms erlöste die DJK allerdings in der 75. Minute mit dem 1:1. Die Gäste sammelten einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse. Hehn setzte sich weiter von der roten Zone ab.

Wickrathhahn - Neersbroich

ASV Süchteln II - Korschenbr.

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