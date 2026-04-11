Rheydt bleibt souverän, Odenkirchen siegt turbulent

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Die Red Stars Mönchengladbach machten den Kampf um den Klassenerhalt durch eine ungeschlagene Serie wieder spannend. Im Duell mit der DJK Hehn will das Tabellenschlusslicht an die vergangenen Wochen anknüpfen. Derweil steht der FC Blau-Weiß Wickrathhahn im Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Neersbroich mächtig unter Druck. Der SV Otzenrath will zeitgleich weiterhin am Tabellenführer Rheydter SV, der gegen den SC Rheindahlen ran muss, dran bleiben. Das ist der 23. Spieltag:
Der Rheydter SV zeigte eine Reaktion auf die bittere Pokalfinal-Pleite gegen Neuwerk. Im Duell mit dem SC Rheindahlen zeigten die Hausherren ihre ganze Klasse und siegten schlussendlich klar mit 4:0. Erfolgreich waren Melih Karakas (3., 41.), Mats Schleszies (63.) und Mohamedyasine Belhamri (64.). Durch den Erfolg setzte sich der SV weiter an der Spitze ab. Rheindahlen rutscht auf Platz neun ab.
Ein turbulentes Spiel fand derweil beim Polizei SV Mönchengladbach statt. Zunächst stellten Jason Krüer (11.) und Albin Cekic (17.) auf 2:0, ehe Tobias Kamper auf 1:2 verkürzte (19.). Ein dreifacher Michael Nelißen (26., 39., 43.) stellte daraufhin auf 4:2 für die Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Soner Güven auf Seiten der Hausherren vom Platz (45+1.). Kurz nach der Unterbrechung verkürzte Krüer auf 3:4 (47.), bevor Torschütze Cekic ebenfalls früher duschen musste. In doppelter Überzhalt erhöhte Andre Garcia auf 5:3 (67.), bevor Thomas Fialkowski für den 6:3-Endstand sorgte. Odenkirchen verkürzte somit den Abstand auf den PSV.
Sowohl die DJK Hehn, als auch die Red Stars Mönchengladbach blieben im direkten Aufeinandertreffen weiter ungeschlagen. Dabei gingen die Gäste in der 26. Minute durch Michael Erhunmwunosere in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Marc Klunk auf Seiten der Gäste vom Platz (40.). Trotz der Überzahl hatten die Hausherren Probleme zum Ausgleich zu kommen. Noah Wilms erlöste die DJK allerdings in der 75. Minute mit dem 1:1. Die Gäste sammelten einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse. Hehn setzte sich weiter von der roten Zone ab.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Korschenbr. - SF Neuwerk II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - Polizei SV
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - DJK Hehn
So., 19.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Wickrathhahn
So., 19.04.26 15:00 Uhr Liedberg - Neersbroich
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg