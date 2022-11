Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen freut sich auf das Haus des Sports. – Foto: Adrian Schlüter

Rheurdt: Haus des Sports ist ein Vorzeigeobjekt Am 26. November ist Bauabnahme für das Haus des Sports in Rheurdt. Am 2. Dezember beginnt der Abriss des alten Vereinsheims der Spielvereinigung. Schon jetzt liegen Anfragen von Gruppen vor, die die neuen Räume nutzen wollen.

Beate Wimberg zeigte sich begeistert, als der Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport das Haus des Sports besichtigte. „Es ist ein schöner Ort entstanden“, sagte die Grünen-Ratsfrau, als der Rundgang vorüber war. Das sahen auch die anderen Ausschussmitglieder so, zum Beispiel Martin Opdemom. „Es ist ein Vorzeigeobjekt“, sagte der Ausschussvorsitzende und CDU-Ratsherr. „Die Hanglage zwischen beiden Sportplätzen wurde als Chance begriffen und funktionell sowie architektonisch perfekt gelöst. Das Gebäude steht für Nachhaltigkeit und Inklusion.“

Die Ausschussmitglieder hatten sich von Jürgen Wienes das Untergeschoss zeigen lassen, in dem unter anderem zwei Umkleideräume, ein Raum für die Schiedsrichter und ein Mehrzweckraum liegen, der von Sportgruppen genutzt werden kann. „Wir haben schon eine Anfrage einer Yoga-Gruppe“, erfuhren sie vom Vorsitzenden der Spielvereinigung, der gleichzeitig Vorsitzender des Gemeindesportverbands ist. Die Wände sind mit grüner Farbe abgesetzt – der Farbe aus dem Schaephuysener Wappen der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen 2014. Im Obergeschoss befinden sich wiederum zwei Umkleideräume und ein Raum für die Schiedsrichter sowie ein Mehrzweckraum mit Teeküche, der für Versammlungen genutzt werden kann. Dort sind die Wände mit blauer Farbe abgesetzt – der farbe aus dem Rheurdter Wappen der Spielvereinigung. Die Spinde im Obergeschoss sind gebraucht, aber in einem sehr guten Zustand. Der Verein erhielt sie kostenlos von einem Unternehmen, von dem sie nicht mehr benötigt wurden. „Am 26. November ist Bauabnahme“, berichtete Jürgen Wienes bei der Führung „Am 2. Dezember beginnt der Abriss des alten Vereinsheims, von dem ein kleiner Teil als Lagerfläche erhalten bleibt.“ Im Außenbereich liegen noch einige Arbeiten an. Nur wenige Dinge sind noch nicht betriebsbereit, zum Beispiel ein Schrägseillift. Dieser soll den unteren Sportplatz, der auf der Höhe des Untergeschosses liegt, mit dem Obergeschoss verbindet, der auf der Höhe des Obergeschosses liegt.