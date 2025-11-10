Rhenania Würselen/Euchen kämpft gegen die Unerfahrenheit

Kreisliga A Aachen: Rhenania Würselen/Euchen unterliegt 2:7 bei Tabellenführer Eilendorf II.

Eine Erkenntnis bestätigt sich weiterhin bei Rhenania Würselen/Euchen: Die Spitzenmannschaften der Fußball-Kreisliga A Aachen sind nach einem Drittel der Saison noch eine Nummer zu groß für den Fusionsklub. Wer als Anhänger der Rhenanen auf eine kleine Sensation an diesem Wochenende gehofft hatte, musste seine Wünsche dann doch schnell abhaken.

Beim Tabellenführer SV Eilendorf II bezog die Mannschaft des Trainerteams Bastian Beus und Tim Steffens eine klare 2:7-Niederlage. Der Tabellenführer bleibt mit 31 Zählern ganz allein an der Spitze, und die Würselener stecken weiterhin mit ihren elf Punkten etwas im „Niemandsland“ der Kreisliga. „Heute sind wir in erster Linie von einer Welle an Grippekranken überrollt worden“, sagte Steffens. Die vielen Umstellungen im Team konnten nicht aufgefangen werden. Einen Schock mussten die Würselener außerdem hinnehmen, als ihr Mitspieler Simon Frings mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss in ein Krankenhaus gefahren wurde. „Das ist eine weitere Hiobsbotschaft. Aber wir lassen uns angesichts der schweren Aufgaben die vor uns liegen, nicht entmutigen“, so Steffens.

Problem: Es fehlt an Erfahrung

Bei Betrachtung des ersten Saisondrittels kommt der Trainer zur Feststellung. „Die Akklimatisierungsphase für unsere komplett umgebaute Mannschaft hält noch an.“ Für diese Spielzeit hatte sich der Klub weitgehend mit Spielern aus Laurensberg und Linden-Neusen verstärkt. Um eine schlagkräftige A-Liga-Mannschaft zu bauen, musste das Trainerteam viel Geduld investieren. „Wir sind ja eigentlich ganz gut gestartet und haben uns auch im Kreispokal-Wettbewerb ganz beachtlich verkauft“, erinnert Steffens an das Spiel gegen den Bezirksligisten FC Roetgen, den man aus dem Pokal geworfen hatte. Am kommenden Mittwoch hofft man auf einen weiteren Pokal-Coup, auch wenn es noch schwerer wird. Da empfängt Rhenania den Landesligisten DJK Raspo Brand (Anstoß 20 Uhr).

Zurück zum Ligabetrieb. Schwer auf dem Magen lag dem Trainerteam unter anderem das 3:3 gegen die Zweite von Eintracht Verlautenheide. „Dieses Spiel haben wir dominiert und auch verdient 2:0 geführt. Aber am Ende haben wir nur ein 3:3 erreicht“, sagte der enttäuschte Tim Steffens. Immerhin hatte der Gast fünf Spieler aus dem Landesliga-Kader eingesetzt, unterstrich Steffens.

Dass man mit den Spitzenteams doch noch nicht auf Augenhöhe ist, bewies sich auch bei der 3:0-Niederlage gegen den FC Stolberg, Auch gegen Vichttal, Eschweiler und im Spiel gegen Rott holten die Rhenanen nichts. Dabei fing es gegen Rott mit dem 1:0 (Torschütze Tim Steinbeck) ziemlich vielversprechend an. „Wir wollten einfach zu viel, haben aufgemacht und dann die Gegentreffer bekommen“, zeigte Steffens auf, wo das Kernproblem in der Mannschaft herrscht: „Die Unerfahrenheit wirft uns doch immer wieder zurück.“

Dennoch hält man fest am gesteckten Saisonziel fest. Es soll ein einstelliger Tabellenplatz zum Ende der Spielzeit herauskommen. „Wir müssen unser Fundament stärken, um uns in der A-Liga zu etablieren“, nennt Steffens einen Schwerpunkt der Arbeit. Zum Heimspiel gegen Berger Preuß am kommenden Sonntag (15 Uhr)werden die Rhenanen auf Chris Kreutzer verzichten müssen. „Berger Preuß hat viele erfahrene Spieler im Kader. Diese Begegnung wird nicht leichter als die gegen Eilendorf“, unterstreicht Steffens.

Die Spiele im Überblick:

FC Stolberg – SV St. Jöris 5:1 Tore: 1:0 Heidenthal (14.), 2:0 Bal (40.), 2:1 Gulba (55.), 3:1 Reul (74.), 4:1 Friedrich (90.), 5:1 Schröder (90.+4) SC Berger Preuß – VfL Vichttal II 1:3 Tore: 1:0 Grubert (63.), 1:1 Minderjahn (65.), 1:2 Neumann (68. Eigentor), 1:3 Krückels (90. Foulelfmeter) SV Eilendorf II – Rhenania Würselen/Euchen 7:2 Tore: 1:0 Kauder (21.), 2:0 Lynen (51.), 3:0 Kauder (57.), 4:0 Jaoui (62.), 5:0 Kauder (67.), 5:1 Port Le Roi (81.), 5:2 Medrano (84.), 6:2 Winkler (86.), 7:2 Kauder (90.+1) SV Rott – SV Breinig II 2:1 Tore: 1:0 Milosevic (21.), 2:0 Motter (32.), 2:1 Brink (85.) Rot: Breuer (34./SV Breinig II/Notbremse) DJK Arminia Eilendorf – Burtscheider TV 3:7 Tore: 1:0 Kpegouni (13.), 1:1 Lamidi (19.), 1:2 Wolber (39.), 1:3 Wolber (48.), 1:4 Wolber (53.), 1:5 Pohlmann (68. Foulelfmeter), 2:5 Fischer (72.), 2:6 Lamidi (72.), 3:6 Otten (80.), 3:7 Kamara (81.) Grenzwacht Pannesheide – Eintracht Verlautenheide II 2:1 Tore: 0:1 Müller (13.), 1:1 Erdorf (39.), 2:1 Erdorf (85.) Gelb-Rot: Sommer (36./Eintracht Verlautenheide II/Jacob tunnelt Sommer, der weiß sich nur noch mit einem Foul zu helfen) FC Eschweiler 2020 – FV Vaalserquartier 2:1 Tore: 1:0 Filster (62.), 2:0 Mazouje (79.), 2:1 Fernandez Goncalvez (83. Foulelfmeter) SC Kellersberg – FC Germania Freund 6:0 Tore: 1:0 Stollenwerk (45.), 2:0 Arling (56.), 3:0 Hoch (65.), 4:0 Vonderbank (77.), 5:0 Steiner (82. Foulelfmeter), 6:0 Leovac (88.)

