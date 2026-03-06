Rhenania Würselen setzt auf Kontinuität Trainergespann verlängert – Verein blickt nach vorne von Kai Finkelmann · Heute, 16:54 Uhr · 0 Leser

Beim Traditionsverein SV 05 Rhenania Würselen/Euchen sind wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison gefallen. Das erfolgreiche Trainergespann bleibt dem Verein erhalten und hat seine Zusammenarbeit verlängert. Auch Torwarttrainer Özgür Bozhüyük wird weiterhin Teil des Trainerteams sein. Cheftrainer Bastian Beus und Tim Steffens werden somit auch in der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie stehen. Die Verantwortlichen des Vereins sehen in der Verlängerung ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen in die sportliche Entwicklung der Mannschaft.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainerteams und wollten frühzeitig Klarheit für die kommende Saison schaffen“, erklärt der sportliche Leiter Kai Finkelmann. Gemeinsam mit dem engagierten Vorstand um Präsident Roger Smeets arbeitet der Verein bereits intensiv an der sportlichen Planung für die neue Spielzeit. Auch aus dem aktuellen Kader gibt es positive Nachrichten: Zahlreiche Spieler haben bereits zugesichert, auch in der kommenden Saison für Rhenania Würselen aufzulaufen. Diese frühzeitigen Zusagen schaffen Planungssicherheit und unterstreichen den eingeschlagenen Weg des Vereins.