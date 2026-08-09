Rhenania Würselen: Mehr Konstanz für das A-Liga-Urgestein von red · Gestern, 11:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Rhenania Würselen zählt zu den festen Größen der Kreisliga A Aachen. Seit dem Aufstieg im Jahr 2011 hält sich der Klub ununterbrochen im Oberhaus des Kreises. Nach einer phasenweise schwankenden abgelaufenen Saison nimmt das Team mit personellen Neuerungen an der Seitenlinie und auf dem Platz den nächsten Anlauf.

Bessere Ergebnisse durch mehr Stabilität In der vergangenen Spielzeit reichte es für die Rhenania am Ende zum zwölften Tabellenplatz – mit beruhigenden zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. An der Seitenlinie geht Cheftrainer Bastian Beus (31) nun in sein zweites Jahr. Unterstützung bekommt er ab sofort von Frank Hohnl, der als neuer Co-Trainer an den Linden-Platz wechselt. Läufe vor dem offiziellen Start Die Vorbereitung auf das neue Spieljahr läuft seit dem 19. Juli. Allerdings mussten die Akteure bereits vor dem ersten Treffen auf dem Rasen ihre Grundlagen legen. Neben den absolvierten Einheiten stehen dem Trainerteam derzeit noch einige Urlaubsgänger bevor, was die Stimmung im Staff jedoch keineswegs trübt.

„Mit der Erledigung der Läufe sind wir im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Auch die erste Trainingswoche lief gut, die Jungs waren sehr engagiert. Natürlich haben auch wir noch ein paar Urlauber, aber das sollte kein Problem sein“, fasst Hohnl den Auftakt zusammen. Sechs Zugänge für das Aufgebot Auf dem Transfermarkt haben die Würselener an einigen Stellschrauben gedreht und sechs Zugänge präsentiert. Yannis Geulen kommt von Sparta Bardenberg, Ahmet Erdem wechselt vom VfJ Lautensberg zur Rhenania und Rick Gülpen schließt sich von Grenzwacht Pannesheide an. Zudem verstärken Abubakar Rezak vom SV Eilendorf, Emijlian Vujinovic aus der U19 des VfR Würselen sowie Miguel Schleiden von Arminia Eilendorf das Aufgebot.