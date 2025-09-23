Rhenania verliert trotz Traumtor von Schössler gegen Lohausen

„Von der eigentlichen Startelf fehlen fünf, sechs Spieler. Unter anderem hat uns eine Erkältungswelle arg erwischt“, konstatierte der Sportliche Leiter „Isi“ Zabeli vor dem Anpfiff. Dass dann in Sachen „Feinabstimmung“ einiges fehlte, wurde früh deutlich. Der Lohausener SV, durch seinen ersten Dreier eine Woche zuvor sichtlich beflügelt, hatte unverkennbar spielerische Vorteile. Die Düsseldorfer zeigten im Mittelfeld mehr Präsenz, hatten Pech, dass der oberligaerfahrene Jona Simon (früher VfB 03 Hilden) nur den Querbalken traf (17.). Dazu zeichnete sich SCR-Schlussmann Daniel Mazikowski einige Male aus, wie gegen den frei vor ihm auftauchenden Faruk Oduncu (27.). Auf der Gegenseite vergab Sohib Khamroev (45+1) die bis dahin beste Chance des Aufsteigers.

In Durchgang zwei gestalteten die Hochdaher die Partie weitgehend ausgeglichen, steckten auch das 0:1 durch Tobias Mombartz (66.) weg. Sehenswert der Ausgleich von Tobias Schössler, der nach Vorarbeit von Ardian Duraku und Khamroev noch zwei, drei Gegenspieler austanzte. Kurzzeitig sah es so aus, als sollte der SCR die Wende schaffen. Doch die Hoffnungen wurden mit dem Dreierpack der Düsseldorfer durch Marvin Klimas (79.), Lukas Kleine-Bley (83.) und Gerrit Eul (87.) schnell im Keim erstickt. „Ohne fünf in der Anfangsformation fanden wir nur schwer ins Spiel. In der zweiten Halbzeit standen wir dichter dran am Gegner, spielten zielstrebiger nach vorne. Als wir nach dem Ausgleich mehr wollten, hat uns Lohausen eiskalt ausgekontert“, bilanzierte Trainer Peter Burek.