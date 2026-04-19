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Rhenania Richterich II zieht zurück – Tabellenspitze rückt zusammen
Tabellenletzte der Kreisliga B1 Aachen zieht sein Team zurück
Mit einem Zähler auf dem Konto und einem negativen Torverhältnis von 97 hatte die Bezirksliga-Reserve einen schweren Stand in der Kreisliga B1 Aachen. Nach 22 absolvierten Spielen zieht der Verein nun seine Zweitvertretung zurück.
Einziger Profiteur des Rückzugs ist der Kohlscheider BC II, denn nur gegen den KBC gelang Richterich ein Punktgewinn. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt für den Tabellenvierten nun nicht mehr fünf sondern lediglich drei Zähler.