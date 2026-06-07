Rhenania Richterich II: Hüseyin Kapan wird neuer Trainer

Ein alter Bekannter kehrt zurück an die Grünenthaler Straße: Hüseyin "Hüs" Kapan, der bereits als Spieler für die Rhenania auf Bezirks- und Landesebene erfolgreich aktiv war, übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten der 2. Seniorenmannschaft.
„Mit meiner Zeit als junger Spieler in Richterich verbinde ich heute noch viele schöne Erinnerungen. Gerade durch einen starken Teamgeist und geschlossene Mannschaftsleistungen konnten wir seinerzeit viele Erfolge feiern, wie den Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2000 und den Gewinn der Aachener Stadtmeisterschaft 2001", so Kapan.
Eben diesen Teamgeist möchte er nun als verantwortlicher Trainer auch mit seiner neuen Mannschaft herausbilden, die nach zwei sportlich sehr schwierigen Jahren und dem finalen Rückzug aus der B-Liga im April jetzt den Neustart in der Kreisliga C angeht.
„Eine funktionierende zweite Mannschaft ist von enormer sportlicher Bedeutung für unseren gesamten Verein," erklärt Rhenanias Co-Vorstand André Gudenoge. „Insbesondere unseren jungen Spielern, die aus der A-Jugend bestmöglich an den Seniorenbereich herangeführt werden sollen, für die der direkte Schritt in die Bezirksliga aber zu groß wäre, möchten wir hier eine vernünftige sportliche Perspektive bieten können. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Hüseyin, der bereits als Jugendtrainer viel Erfahrung gesammelt und erfolgreich gearbeitet hat, für diese Aufgabe gewinnen konnten."
Gerade die Möglichkeit, mit jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten, junge Spieler an den Seniorenbereich und im besten Falle auch an die 1. Mannschaft der Rhenania heranzuführen, war für Kapan bei seiner Entscheidung pro Richterich mit ausschlaggebend:
„Diesen Zwischenschritt der Entwicklung junger Talente gezielt zu fördern, aber auch Rückkehrer nach Verletzungen wieder aufzubauen und als Trainer eine Mannschaft zu gestalten, die die Erste gezielt ergänzt und bei Bedarf punktuell unterstützen kann, ist ein besonderer Reiz. Wichtig ist mir dabei auch, erfahrenen Spielern neue Impulse zu geben und sie als tragende Säulen im Team zu integrieren."
Trotz der großen Herausforderung blickt Kapan optimistisch in die Zukunft: "Als ehemaliger Spieler und baldiger Rhenanen-Trainer wünsche ich mir natürlich eine erfolgreiche Zeit. Besonders wichtig ist, dass wir lernbereit sind, gemeinsam ansehnlichen Fußball spielen, dabei Spaß haben und vor allem eine echte Gemeinschaft werden, in der jeder füreinander einsteht und auch nach einem nicht so guten Spiel zusammengehalten wird."
Der gesamte Vorstand der Rhenania wünscht Hüseyin Kapan bei seinem neuen Engagement in Richterich von Herzen gutes Gelingen und viel Erfolg!