Rhenania Richterich II: Hüseyin Kapan wird neuer Trainer von André Gudenoge · Heute, 00:22 Uhr · 0 Leser

Ein alter Bekannter kehrt zurück an die Grünenthaler Straße: Hüseyin "Hüs" Kapan, der bereits als Spieler für die Rhenania auf Bezirks- und Landesebene erfolgreich aktiv war, übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten der 2. Seniorenmannschaft. „Mit meiner Zeit als junger Spieler in Richterich verbinde ich heute noch viele schöne Erinnerungen. Gerade durch einen starken Teamgeist und geschlossene Mannschaftsleistungen konnten wir seinerzeit viele Erfolge feiern, wie den Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2000 und den Gewinn der Aachener Stadtmeisterschaft 2001", so Kapan.

Eben diesen Teamgeist möchte er nun als verantwortlicher Trainer auch mit seiner neuen Mannschaft herausbilden, die nach zwei sportlich sehr schwierigen Jahren und dem finalen Rückzug aus der B-Liga im April jetzt den Neustart in der Kreisliga C angeht. „Eine funktionierende zweite Mannschaft ist von enormer sportlicher Bedeutung für unseren gesamten Verein," erklärt Rhenanias Co-Vorstand André Gudenoge. „Insbesondere unseren jungen Spielern, die aus der A-Jugend bestmöglich an den Seniorenbereich herangeführt werden sollen, für die der direkte Schritt in die Bezirksliga aber zu groß wäre, möchten wir hier eine vernünftige sportliche Perspektive bieten können. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Hüseyin, der bereits als Jugendtrainer viel Erfahrung gesammelt und erfolgreich gearbeitet hat, für diese Aufgabe gewinnen konnten."