Rhenania Richterich II: alles auf Null

Mit großer Vorfreude und einem klaren Ziel im Blick haben Kevin Bonnie und Denis Künzel die Verantwortung für die zweite Mannschaft von Rhenania Richterich übernommen. Der Neuaufbau in der Kreisliga C stellt nicht nur eine sportliche Herausforderung dar, sondern auch eine Chance, junge Talente zu fördern und das Team nachhaltig zu entwickeln.

Die Prioritäten des Trainerteams liegen zunächst in der Gewinnung neuer Spieler sowie in der Integration von Nachwuchstalenten aus der eigenen Jugend. Dabei wird großer Wert auf eine kontinuierliche Trainingsqualität gelegt, um sowohl die individuellen Fähigkeiten der Spieler zu fördern als auch das gesamte Spielverständnis der Mannschaft zu verbessern.

Beide Trainer bringen umfangreiche Erfahrungen aus dem Amateurfußball mit, die sie in der neuen Saison gezielt einbringen möchten. Kevin Bonnie, bekannt für seine taktische Flexibilität, sieht in dieser Aufgabe die Möglichkeit, eine neuartige Spielphilosophie zu etablieren. Denis Künzel hingegen legt den Fokus auf den Teamgeist und die Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft – Werte, die im Fußball von zentraler Bedeutung sind.

Kevin Bonnie erläutert: „Unser Ziel ist es, aus talentierten Spielern eine schlagkräftige Truppe zu formen, die in der Kreisliga C konkurrenzfähig ist. Wir möchten nicht nur Punkte sammeln, sondern auch Spaß am Spiel vermitteln und langfristige Perspektiven aufzeigen.“

Denis Künzel ergänzt: „Es ist uns wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder Spieler wertgeschätzt fühlt und sich gleichzeitig sportlich weiterentwickeln kann. Der Zusammenhalt im Team ist entscheidend für unseren Erfolg.“