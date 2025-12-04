Rhenania Richterich 2 sucht neue Spieler für den Winter!!!

Rhenania Richterich 2 sucht Spieler auf allen Positionen, für die Mission Klassenerhalt.



Wir Spielen in der Kreiliga B.



Wenn ihr euch weiterentwickelt möchtet, nutzt diese Chance als Sprungbrett.



Die Möglichkeit besteht auf sich Aufmerksam zu machen, für unsere 1.Mannschaft die in der Bezirksliga spielt.



Unsere Trainingstage sind Mittwoch und Freitag ab 19:30 Uhr.



Wir legen sehr viel Wert auf einen vernünftigen Umgang untereinander und Harmonie in der Mannschaft. Was groß geschrieben wird ist das Familiäre im Verein.



Wenn ihr Interesse an einer neuen Herausforderung habt, meldet euch bei uns. Gerne per E-Mail deniskuenzel87@gmail.com oder unter Telefonnummer 017620110206 (WhatsApp)



Über eure Anfragen würden wir uns freuen.



Mit freundlichen Grüßen