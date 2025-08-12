 2025-08-11T11:59:41.423Z

Rhenania Rheindürkheim schießt sich zum ersten Saisonsieg.
Rhenania Rheindürkheim schießt sich zum ersten Saisonsieg. – Foto: Michael Wolff

Rhenania Rheindürkheim holt den ersten Dreier

3:2-Sieg gegen die SG Mauchenheim/Freimersheim +++ Louis Kraschewski erzielt den Siegtreffer

RHEINDÜRKHEIM (eip). Rhenania Rheindürkheim hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Mit einem 3:2 (2:2) wurde die SG Mauchenheim/Freimersheim bezwungen.

„Es war ein sehr intensives Spiel mit hohem Tempo und es war fair von beiden Seiten“, berichtete Rhenanias Sven Flöder. Timo Widder (9.) und Dennis Thiel (26.) legten bereits ein 2:0 für die Gastgeber vor. Kurz vor der Halbzeit sorgte aber ein Doppelschlag von Björn Grimm (42.) und Klaus Halva (44.) für den Ausgleich. Den Siegtreffer für die Rhenania markierte Louis Kraschewski in der 61. Minute. „Es war nicht der erwartete Sommerkick. Wir hatten eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, lobte Flöder.

