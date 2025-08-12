Rhenania Rheindürkheim holt den ersten Dreier

„Es war ein sehr intensives Spiel mit hohem Tempo und es war fair von beiden Seiten“, berichtete Rhenanias Sven Flöder. Timo Widder (9.) und Dennis Thiel (26.) legten bereits ein 2:0 für die Gastgeber vor. Kurz vor der Halbzeit sorgte aber ein Doppelschlag von Björn Grimm (42.) und Klaus Halva (44.) für den Ausgleich. Den Siegtreffer für die Rhenania markierte Louis Kraschewski in der 61. Minute. „Es war nicht der erwartete Sommerkick. Wir hatten eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, lobte Flöder.