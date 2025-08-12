Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Rhenania Rheindürkheim schießt sich zum ersten Saisonsieg. – Foto: Michael Wolff
Rhenania Rheindürkheim holt den ersten Dreier
3:2-Sieg gegen die SG Mauchenheim/Freimersheim +++ Louis Kraschewski erzielt den Siegtreffer
RHEINDÜRKHEIM (eip). Rhenania Rheindürkheim hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Mit einem 3:2 (2:2) wurde die SG Mauchenheim/Freimersheim bezwungen.
„Es war ein sehr intensives Spiel mit hohem Tempo und es war fair von beiden Seiten“, berichtete Rhenanias Sven Flöder. Timo Widder (9.) und Dennis Thiel (26.) legten bereits ein 2:0 für die Gastgeber vor. Kurz vor der Halbzeit sorgte aber ein Doppelschlag von Björn Grimm (42.) und Klaus Halva (44.) für den Ausgleich. Den Siegtreffer für die Rhenania markierte Louis Kraschewski in der 61. Minute. „Es war nicht der erwartete Sommerkick. Wir hatten eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, lobte Flöder.