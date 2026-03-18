 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Rhenania Lohn zweimal auswärts: Schlusslicht muss punkten

Kreisliga A Düren: Rhenania Lohn ist in dieser Woche gleich zweimal auswärts gefragt und braucht gegen Jugendsport Wenau und FC Golzheim irgendwie Befreiungsschläge. JSV Frenz reist zum Kellerduell zu Salingia Barmen.

von red · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser
Schwierige Aufgaben für Lohn.
Schwierige Aufgaben für Lohn. – Foto: Detlef Paulssen

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Vor dem 20. Spieltag der Kreisliga A Düren steigt noch das Nachholspiel zwischen Jugendsport Wenau und Schlusslicht Rhenania Lohn. Der Absteiger muss zudem am Wochenende gegen den FC Golzheim spielen - schwierige Aussichten. Bereits am Samstag geht das Kellerduell zwischen Salingia Barmen und JSV Frenz über die Bühne.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Morgen, 19:30 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
19:30
Spieltext Wenau - Lohn

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Oberzier - H.-Stammeln

Sa., 21.03.2026, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
16:30
Spieltext Barmen - Frenz

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
19:30live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Koslar

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00
Spieltext Nörvenich - F´aldenhoven

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
16:00
Spieltext Winden - Wenau

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:30live
Spieltext SW Düren - Burgwart

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext Düren 77 - Welldorf

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
14:30
Spieltext Golzheim - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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