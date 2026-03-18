Rhenania Lohn zweimal auswärts: Schlusslicht muss punkten

Schwierige Aufgaben für Lohn. – Foto: Detlef Paulssen

Vor dem 20. Spieltag der Kreisliga A Düren steigt noch das Nachholspiel zwischen Jugendsport Wenau und Schlusslicht Rhenania Lohn. Der Absteiger muss zudem am Wochenende gegen den FC Golzheim spielen - schwierige Aussichten. Bereits am Samstag geht das Kellerduell zwischen Salingia Barmen und JSV Frenz über die Bühne.

Sa., 21.03.2026, 16:30 Uhr Salingia Barmen Barmen JSV Frenz Frenz 16:30 PUSH

Spieltext Barmen - Frenz

Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Koslar

Spieltext Nörvenich - F´aldenhoven

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr VfVuJ Winden Winden Jugendsport Wenau Wenau 16:00 PUSH

Spieltext Winden - Wenau

Spieltext SW Düren - Burgwart

Spieltext Düren 77 - Welldorf

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr FC Golzheim Golzheim Rhenania Lohn Lohn 14:30 PUSH

Spieltext Golzheim - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar

Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz

So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn

So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart



21. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77

So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren

So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

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