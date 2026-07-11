Rhenania Lohn wechselt den Fußballkreis

– Foto: Michael Schneiders

Die Vereinsführung empfand dies nun als Nachteil im Wettbewerb mit umliegenden Vereinen. Unter anderem sei es zunehmend schwieriger geworden, Spieler aus dem Eschweiler Raum für Meisterschaftspartien im Kreis Düren zu erwärmen. Daher hatte die Rhenania den Wechsel vom Fußballkreis Düren in den Fußballkreis Aachen beantragt. Nachdem der Vorstand des Fußballkreises Düren den Antrag zunächst ablehnte, hob das Präsidium des Fußball-Verbandes Mittelrhein diese Entscheidung nun auf und stimmte dem Wechsel zu.



Wie die in die Kreisliga B abgestiegene Rhenania in die Aachener B-Liga eingegliedert wird, soll zeitnah festgelegt werden. Wahrscheinlich sei die Erweiterung einer B-Liga-Staffel auf dann 17 statt der regulären 16 Mannschaften, hieß es auf Rückfrage der „Eschweiler Filmpost“ beim Verband.



