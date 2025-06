Rhenania Lohn stellt neuen Trainer vor

Nach der Bekanntgabe des Abgangs von Kalkbrenner wurde in Lohn intensiv nach einem neuen Übungsleiter gesucht, der in das Vereinsprofil passt. Schlussendlich entschied sich die Vereinsführung für Frings, der jahrelange Trainer-Erfahrung mit sich bringt. "Wir haben uns bewusst für Jörg Frings entschieden, weil wir überzeugt sind, dass er als Trainer zu dem Weg passt, den wir als Verein einschlagen wollen. Dieser Weg steht für Charakter, Teamgeist, eine starke Identifikation mit dem Verein – und für ambitionierten Fußball", erklärte Nikolas Mürkens, der sportliche Leiter des Vereins.

Frings hatte einige Stationen in den letzten Jahren, aus verschiedenen Ligen und auch Altersgruppen. So trainierte er beispielsweise die U-19 des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, wie auch die Herrenmannschaft vom Jugendsport Wenau in der Bezirksliga. Die meiste Erfahrung sammelte er in der Kreisliga A, in der er drei verschiedene Mannschaften betreute. Mit Wenau landete der 53-Jährige in der Tätigkeit als Co-Trainer auf dem dritten Rang und verpasste den Aufstieg somit nur knapp.

Doch nicht nur die jahrelange Erfahrung machte Frings für den künftigen A-Ligisten interessant. "Jörg Frings bringt zudem ein wertvolles Netzwerk an jungen, ehrgeizigen Spielern mit, das wir gezielt für unsere sportliche Weiterentwicklung nutzen möchten", sagte Mürkens.