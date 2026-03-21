 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Rhenania Lohn sorgt für Abbruch, Koslar verspielt 2:0

Kreisliga A Düren: Spielabbruch bei Jugendsport Wenau gegen Rhenania Lohn nach 5:0-Führung – SC Jülich/SV Hoengen holt nach 0:2-Rückstand ein 2:2 gegen Viktoria Koslar.

von red · Heute, 00:40 Uhr · 0 Leser
Schwierige Aufgaben für Lohn.
Schwierige Aufgaben für Lohn. – Foto: Detlef Paulssen

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Nachholspiel und 20. Spieltag der Kreisliga A Düren: Beim Duell zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn kam es nach klarer Führung zum Abbruch, während sich der SC Jülich/SV Hoengen nach frühem Rückstand gegen Viktoria Koslar zurückkämpfte und noch einen Punkt sicherte.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Do., 19.03.2026, 19:30 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Abgebrochen

Die Partie zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn wurde nach der Halbzeit nicht mehr fortgesetzt. Zuvor hatte Wenau das Spiel klar dominiert und früh für deutliche Verhältnisse gesorgt. Arbent Hajdari brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, ehe Fabrice Görich (24., 30.) und Luis Kugel (28., 38.) mit jeweils zwei Treffern auf 5:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel kehrte Rhenania Lohn jedoch nicht mehr auf den Platz zurück, sodass die Begegnung abgebrochen wurde. Die Wertung bleibt abzuwarten, dürfte aber mit dem Zwischenstand an Wenau gehen. Bei Schlusslicht Lohn sieht alles nach Abstieg aus.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
2
2
Abpfiff

Der SC Jülich/SV Hoengen bewies Moral und holte gegen Viktoria Koslar noch einen Punkt. Die Gäste erwischten den besseren Start: Sven Müller brachte Koslar in der 27. Minute in Führung, Timo Seidel legte nur neun Minuten später nach. Noch vor der Pause verkürzte Lorenz Klee (38.), ehe Jülich im zweiten Durchgang weiter Druck machte. In der 75. Minute gelang schließlich Tobias Voss der Ausgleich zum 2:2, der gleichzeitig den Endstand markierte. Koslar verpasst es, den Anschluss zu Jülich herzustellen.

Morgen, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00live
Spieltext Oberzier - H.-Stammeln

Heute, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
16:30
Spieltext Barmen - Frenz

Morgen, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:00
Spieltext Nörvenich - F´aldenhoven

Morgen, 16:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
16:00
Spieltext Winden - Wenau

Morgen, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:30live
Spieltext SW Düren - Burgwart

Morgen, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext Düren 77 - Welldorf

Morgen, 14:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
14:30
Spieltext Golzheim - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

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