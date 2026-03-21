Rhenania Lohn sorgt für Abbruch, Koslar verspielt 2:0

Schwierige Aufgaben für Lohn. – Foto: Detlef Paulssen

Nachholspiel und 20. Spieltag der Kreisliga A Düren: Beim Duell zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn kam es nach klarer Führung zum Abbruch, während sich der SC Jülich/SV Hoengen nach frühem Rückstand gegen Viktoria Koslar zurückkämpfte und noch einen Punkt sicherte.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Partie zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn wurde nach der Halbzeit nicht mehr fortgesetzt. Zuvor hatte Wenau das Spiel klar dominiert und früh für deutliche Verhältnisse gesorgt. Arbent Hajdari brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, ehe Fabrice Görich (24., 30.) und Luis Kugel (28., 38.) mit jeweils zwei Treffern auf 5:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel kehrte Rhenania Lohn jedoch nicht mehr auf den Platz zurück, sodass die Begegnung abgebrochen wurde. Die Wertung bleibt abzuwarten, dürfte aber mit dem Zwischenstand an Wenau gehen. Bei Schlusslicht Lohn sieht alles nach Abstieg aus.

Der SC Jülich/SV Hoengen bewies Moral und holte gegen Viktoria Koslar noch einen Punkt. Die Gäste erwischten den besseren Start: Sven Müller brachte Koslar in der 27. Minute in Führung, Timo Seidel legte nur neun Minuten später nach. Noch vor der Pause verkürzte Lorenz Klee (38.), ehe Jülich im zweiten Durchgang weiter Druck machte. In der 75. Minute gelang schließlich Tobias Voss der Ausgleich zum 2:2, der gleichzeitig den Endstand markierte. Koslar verpasst es, den Anschluss zu Jülich herzustellen.

Spieltext Oberzier - H.-Stammeln

Heute, 16:30 Uhr Salingia Barmen Barmen JSV Frenz Frenz 16:30 PUSH

Spieltext Barmen - Frenz

Spieltext Nörvenich - F´aldenhoven

Morgen, 16:00 Uhr VfVuJ Winden Winden Jugendsport Wenau Wenau 16:00 PUSH

Spieltext Winden - Wenau

Spieltext SW Düren - Burgwart

Spieltext Düren 77 - Welldorf

Morgen, 14:30 Uhr FC Golzheim Golzheim Rhenania Lohn Lohn 14:30 PUSH

Spieltext Golzheim - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar

Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz

So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn

So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart



21. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77

So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren

So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

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