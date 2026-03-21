Rhenania Lohn sorgt für Abbruch, Koslar verspielt 2:0

Nachholspiel und 20. Spieltag der Kreisliga A Düren: Beim Duell zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn kam es nach klarer Führung zum Abbruch, während sich der SC Jülich/SV Hoengen nach frühem Rückstand gegen Viktoria Koslar zurückkämpfte und noch einen Punkt sicherte.
Die Partie zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn wurde nach der Halbzeit nicht mehr fortgesetzt. Zuvor hatte Wenau das Spiel klar dominiert und früh für deutliche Verhältnisse gesorgt. Arbent Hajdari brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, ehe Fabrice Görich (24., 30.) und Luis Kugel (28., 38.) mit jeweils zwei Treffern auf 5:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel kehrte Rhenania Lohn jedoch nicht mehr auf den Platz zurück, sodass die Begegnung abgebrochen wurde. Die Wertung bleibt abzuwarten, dürfte aber mit dem Zwischenstand an Wenau gehen. Bei Schlusslicht Lohn sieht alles nach Abstieg aus.
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau