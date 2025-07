Rhenania Lohn freut sich auf den Finaltag

Sicher ein Duell zwischen Favorit (KBC) und Außenseiter (JSV). Wozu die Baesweiler in der Frühphase der Saisonvorbereitung im Stande sind, haben sie allerdings im Laufe der Turnierwoche in Lohn schon öfter gezeigt. Im Eröffnungsspiel schlugen sie den Titelverteidiger Falke Bergrath mit einer disziplinierten Defensivleistung und etwas Glück mit 1:0. Und auch im ausgeglichenen, umkämpften Halbfinale gegen den bis dato überzeugenden wie ungeschlagenen SC Kellersberg bewies Baesweiler eine gute Organisation und Selbstbewusstsein. Mit der letzten Aktion der 2 x 30 Minuten-Partie machte Eric Mette bei einem Konter den Endspieleinzug für den JSV klar.



Das zweite Halbfinale zwischen dem Kohlscheider BC und dem SV St. Jöris war noch enger. Zweimal ging St. Jöris in Führung durch Christian Bittins per Strafstoß in der 7. Minute und Joshua Rayak mit einem Distanzschuss in der 25. Minute. Zweimal antwortete der etwas tonangebendere KBC – mit dem schön herauskombinierten 1:1 durch Jan-Niklas Poth (17.) und Jeremy Labas vom Elfmeterpunkt (33.). Nach dem 2:2-Endstand ging es ins Elfmeterschießen, in dem Kohlscheid mit 4:3 die Oberhand behielt.



Damit lauten die beiden Finalspiele am Sonntag:

Spiel um Platz drei – 14:00 Uhr: SV St. Jöris – SC Kellersberg

Endspiel – 16:30 Uhr: Kohlscheider BC – JSV Baesweiler