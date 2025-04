Ende Juni wird bei Rhenania Hochdahl gefeiert. – Foto: Sascha Zeise

Rhenania Hochdahl wird stolze 100 Jahre alt Der Sportclub feiert sein Jubiläum Ende Juni. Auch die Traditionself von Fortuna Düsseldorf ist dabei.

Der SC Rhenania Hochdahl 1925 hat eine große (und lange) Tradition. In diesem Sommer feiert der Fußballklub, seinerzeit unter dem Namen „SC Rhenania Kemperdick“ in einem Dachzimmer des Hauses Kemperdick 24 gegründet, sein 100-jähriges Bestehen.

Ende Juni wird gefeiert In einem Pressegespräch stellte der Vorstand um den 1. Vorsitzenden Charif Ben Lasfar das Programm rund um das Jubiläum vor. Gefeiert wird am 28. und 29. Juni auf der schmucken Sportplatzanlage an der Grünstraße. Einlass am ersten Tag ist um 15 Uhr. Bürgermeister Christoph Schultz wird die Veranstaltung dann um 16 Uhr offiziell eröffnen. Als besondere Auszeichnung für den Klub und dessen Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports überreicht der Bürgermeister stellvertretend die „Plakette und Urkunde des Bundespräsidenten“ an den Vorstand. Auch die obligatorischen Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder dürfen natürlich nicht fehlen.

In sportlicher Hinsicht verspricht ab 17 Uhr der freundschaftliche Vergleich zwischen der Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf und dem bunt zusammengestellten „Legendenteam“ des SC Rhenania einen fußballerischen Leckerbissen. In der Halbzeitpause sorgen die Cheerleader der DEG „Ice Flash“ für Abwechselung. Am frühen Abend geht es dann musikalisch weiter. Unter anderem stellt die Band „Sancold“ das neue Rhenania-Vereinslied vor. Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro gibt es im Vorverkauf bei Tabakwaren Richter, Bahnstraße in Alt-Erkrath, in der Gaststätte Posthorn, Eisenstraße in Hochdahl sowie am Sportplatz Grünstraße. Am Sonntag Nachwuchs im Mittelpunkt