Mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung zeigt sich der Hochdahler Chefcoach einverstanden: „Natürlich sind einige Jungs in Urlaub, der ein oder andere klagt über Wehwehchen nach den ersten Spielen und den harten Trainingseinheiten. Aber das alles ist kein Problem. Die Trainingsbeteilung ist gut bis sehr gut. Man spürt schon in den Übungseinheiten, dass es allmählich um die Plätze in der Startelf geht.“ Da gibt es, angesichts des qualitativ gut und ausgewogen besetzten Kaders, in den kommenden Wochen auf einigen Positionen sicherlich die Qual der Wahl. Die wiederum scheint bei den Torhütern überschaubar, sind doch nur der letztjährige Stammkeeper Daniel Mazikowski und „Stellvertreter“ Jannick Heinzig am Start.