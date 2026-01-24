Rhenania Hochdahl vermeldet Winter-Zugang für die Defensive

An diesem Sonntag ist für den SC Rhenania Hochdahl die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt in der Bezirksliga, Gruppe 1, terminiert. Um 15.30 Uhr gibt der SSV Germania Wuppertal seine Visitenkarte an der Grünstraße ab. Nach dem FSV Vohwinkel, der am Mittwochabend mit 3:2 (1:2) in Schach gehalten wurde, ein weiterer Testspielgegner aus der Gruppe 2.

Gegen Vohwinkel ging das Team von Trainer Peter Burek früh (9.) in Führung. Mohamed „Bakka“ Barkammich legte Abdelilah Zariouh präzise auf. Bis zur Pause drehten die Gäste, immerhin Tabellendritter in ihrer Gruppe, durch die Treffer von Alphonso Manata (17.) und Denis Arslan (30.) den Spieß indes herum. Ähnlich wie drei Tage zuvor beim 4:1 gegen Viktoria Rott hatten die Hochdahler dann aber im zweiten Abschnitt mehr zuzusetzen. Philipp Gatzen verwandelte einen Elfmeter (68.) zum Ausgleich. A-Junior Viktor Kijach entschied in der Schlussphase (88.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Bereits der zweite Treffer des 18-jährigen Offensivspielers in der Vorbereitung.

Erster Winter-Zugang da

In der Zwischenzeit meldet Ismet „Isi“ Zabeli, der Sportliche Leiter des SCR, den ersten Winter-Zugang. Vom TVD Velbert, der sein Team nach dem 14. Spieltag aus der Landesliga zurückzog, kommt Cedric Giesen an die Grünstraße. Der 26-Jährige, der in der Deckung und auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, lief vor seiner Zeit beim TVD bereits beim Rather SV in der Landesliga auf und spielte von 2021 bis 2023 beim SC Unterbach in der Bezirksliga.