Rhenania Hochdahl strebt Rehabilitation gegen Meerbusch an Rhenania Hochdahl sah im Hinspiel gegen Meerbusch II wie der sichere Sieger aus, verspielte dann aber ihre Führung. Nun steht das Bezirksliga-Kellerduell erneut an, die Ausgangslage ist weiterhin dieselbe. von RP / Elmar Rump · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Rhenania Hochdahl braucht Punkte – Foto: Christian Haas

TSV Meerbusch II - SC Rhenania Hochdahl. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Ausgangslage vor dem Anpfiff am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz am Windmühlenweg entspricht, abgesehen von Punkt- und Torverhältnis, exakt der aus dem Hinspiel. Nur erwartet diesmal das Schlusslicht Meerbusch II (18.) die auf Rang 17 geführten Hochdahler. Die sahen im Oktober nach der durch Mohamed „Bakka“ Barkammich (2) und Maik Gaida vorgelegten 3:1-Führung wie die Sieger aus, kassierten aber bis zur Pause noch zwei Gegentreffer (39., 45.+2) zum frühzeitigen 3:3-Endstand. Für die TSV-Reserve war es am achten Spieltag der erste Punktgewinn überhaupt.

Allein deshalb wollen sich die Rhenanen nun rehabilitieren und den Dreier mit nach Hause nehmen. Schließlich ist die Situation für den Vorletzten im unteren Tabellendrittel kritisch genug. Trainer Mursel Zabeli betont: „Natürlich wissen wir, dass die Partie in Meerbusch für den weiteren Saisonverlauf für uns von besonderer Bedeutung sein kann. Wir müssen ja sehen, dass wir den Anschluss nicht ganz verpassen.“ "An Moral und Siegeswillen fehlt es nicht" In Erinnerung an den jüngsten Auftritt seines Teams ergänzt Zabeli: „Zuletzt beim 1:6 gegen Uedesheim war die Leistung in den ersten 70 Minuten in Ordnung. Das haben wir in den Trainingseinheiten in dieser Woche als positiven Punkt herausgestellt.“ Der Coach fügt hinzu: „Am Sonntag ist es wieder ein anderes Spiel, da muss und will sich die Mannschaft neu beweisen. An Moral und Siegeswillen fehlt es ihr jedenfalls nicht.“