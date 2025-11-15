Rhenania Hochdahl strebt den vierten Sieg in Folge an

Von daher weiß der Liganeuling, was auf ihn zukommt. Chefcoach Burek betont: „Natürlich ist die Stimmung bei uns nach den drei Siegen hervorragend. Wir genießen diese Momentaufnahme, werden aber nicht übermütig. Damit sind wir zuletzt gut gefahren. Wir arbeiten in den Übungseinheiten weiter konzentriert an unseren Stärken, aber auch den Schwächen. Das neu gewonnene Selbstvertrauen, die Entschlossenheit in den Zweikämpfen und die Qualitäten im Umschaltspiel. All das hat uns zuletzt weitergebracht, waren die Garanten für den Erfolg.“ Der 48‑Jährige macht aber auch deutlich: „Ich sehe beide Teams durchaus auf Augenhöhe. Auf die Spielidee der Düsseldorfer, mit schnellen Kontervorstößen Druck aufzubauen, stellen wir uns ein. Wie so oft in vermeintlich engen Spielen geben auch diesmal Kleinigkeiten den Ausschlag.“