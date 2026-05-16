Rhenania Hochdahl steht vor einer Herkulesaufgabe

Rhenania Hochdahl muss trotz Außenseiterrolle punkten. – Foto: Dieter Meßy

SC Rhenania Hochdahl – SG Benrath-Hassels. Solange noch die vage Hoffnung besteht, in der Bezirksliga, Gruppe 1, den Relegationsplatz zu erreichen, geben sie beim SC Rhenania nicht auf. Fakt ist aber auch: Nach der 0:1-Niederlage im Abstiegsduell beim CfR Links, der nun mit fünf Punkten mehr eben diesen Relegationsrang (15.) einnimmt, sind die Erwartungen merklich gesunken.

Zumal das Restprogramm schwer genug ist. Beginnend mit dem Gastspiel der SG Benrath-Hassels am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße. Es folgen die Partie am 31. Mai bei VdS 1920 Nievenheim und zum Saisonabschluss das Heimspiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Höchst unwahrscheinlich, dass die Hochdahler da die maximale Punkteausbeute einfahren.

Benrath dürfte etwas wiedergutmachen wollen

Bereits gegen den Dritten Benrath wird es eine Herkulesaufgabe, da die Gäste noch über gute Karten im Aufstiegsrennen verfügen. Und sich mit Sicherheit für die unerwartete 4:5-Heimpleite zuletzt gegen Kalkum-Wittlaer (13.) rehabilitieren wollen. Das macht die Aufgabe für den Aufsteiger noch komplizierter. Mursel Zabeli betont: „Wir spielen da gegen ein Bezirksliga-Topteam. Benrath ist spielerisch sehr stark und hat dazu die torgefährlichste Offensive der Liga.“ Der Coach des SCR ergänzt: „Wir klammern uns weiterhin an den berühmten Strohhalm, geben das Spiel im Vorfeld nicht verloren. Unsere Elf wird auch diesmal ihr Bestes geben. Die Benrather müssen schon viel investieren, um die sicher fest eingeplanten Punkte mitzunehmen.“