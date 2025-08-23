Rhenania Hochdahl steht vor einer echten Bewährungsprobe

Kann Hochdahl Paroli bieten?

Bei so viel Offensivpower wollen und müssen die Hochdahler so lange wie möglich hinten die null halten. „Sparta war schon letzte Saison ganz oben mit dabei. Dort wurde jetzt personell noch einmal nachgelegt. Da erwartet uns ein Team mit ganz hohem Bezirksliganiveau“, urteilt Peter Burek. Andererseits glaubt der SCR-Trainer an die Qualitäten seiner Jungs: „Wir haben in der Vorbereitung gegen Oberligist FC Monheim und Landesligaaufsteiger Solingen 03 gezeigt, dass wir uns vor einem stärkeren Gegner nicht zu verstecken brauchen. Wir wollen uns gut präsentieren, haben ohnehin nichts zu verlieren. Aber wir müssen uns, nachdem die Nervosität des Auftaktspiels vorbei ist, auch erst richtig in die Liga einfinden. Dennoch, die Niederlage wirft uns definitiv nicht um.“

Personell wird der Chefcoach Änderungen vornehmen. So den zuletzt im Abwehrzentrum aushelfenden, aber grundsätzlich offensiv ausgerichteten Oliver Krizanovic nach vorne beordern. Weil eben gelernte Abwehrkräfte wie Qlirim Krasniqi, David Mislovic, Jordan Taghu Tamo oder Johann Hübschen wieder zur Verfügung stehen. Auf den defensiven Außenpositionen scheint der Aufsteiger mit den Zugängen Mohamed „Bakka“ Barkammich (DV Solingen), in der Zwischenzeit zum neuen Spielführer gewählt, und Irfan Nebil (TuS Gerresheim) ohnehin gut aufgestellt.