Rhenania Hochdahl startet mit Selbstvertrauen in Neuss-Weissenberg

Rhenania Hochdahl geht selbstbewusst in den Auftakt 2026. – Foto: Maik Beiler

SVG Neuss-Weissenberg – SC Rhenania Hochdahl. Was sind die Siege der Rhenanen in den drei letzten Testspielen gegen Klubs aus der Parallelgruppe 2 wert? Gut waren sie für das Selbstvertrauen der Spieler allemal. In sportlicher Hinsicht gibt es darauf beim Bezirksliga-Rückrundenstart an diesem Freitag eine Antwort, wenn der SCR um 20 Uhr seine Visitenkarte in Weissenberg abgibt.

Die Fakten sprechen für die Linksrheinischen, die in der Tabelle (6. Platz – 27 Punkte) und dazu mit dem 2:1-Sieg in Hochdahl die Nase vorne haben. Gleichwohl verkaufte sich der Aufsteiger bei der Saisonpremiere im vergangenen August richtig gut, ging durch David Szewczyk zunächst in Führung. Kassierte später den Doppelpack (38., 40.) zum frühen Endstand, blieb aber bis zum Abpfiff ein Gegner auf Augenhöhe. „Die Jungs haben ihre positive Entwicklung in den Testspielen unterstrichen. Daran müssen wir anknüpfen. Alle wissen, dass es für uns um den Klassenerhalt geht und haben schon von sich aus den Anspruch, mit einem guten Resultat zu starten“, so Peter Burek.

Hochdahl muss auf Seidel aufpassen

Dass der Gegner kaum anders denkt, ist nachvollziehbar. Mit dem 20-jährigen Tom-Benjamin Seidel verfügt SVG-Coach Dirk Schneider über einen ausgesprochen torgefährlichen Angreifer, der in 17 Spielen bereits zehn Treffer erzielte. Von daher ist der Liganeuling gewarnt. Der legte in Sachen Offensivkraft nochmals nach. Wie Hamza El Ouamari und Cedric Giesen wechselt nun auch Heesang Yang vom TVD Velbert an die Grünstraße. Der Angreifer sammelte zuvor (2023/24 – 24 Einsätze) bei TuRU 80 Düsseldorf bereits Landesligaerfahrung.