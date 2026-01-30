Rhenania Hochdahl startet mit Selbstvertrauen in Neuss-Weissenberg

SVG Neuss-Weissenberg – SC Rhenania Hochdahl. Was sind die Siege der Rhenanen in den drei letzten Testspielen gegen Klubs aus der Parallelgruppe 2 wert? Gut waren sie für das Selbstvertrauen der Spieler allemal. In sportlicher Hinsicht gibt es darauf beim Bezirksliga-Rückrundenstart an diesem Freitag eine Antwort, wenn der SCR um 20 Uhr seine Visitenkarte in Weissenberg abgibt.
Die Fakten sprechen für die Linksrheinischen, die in der Tabelle (6. Platz – 27 Punkte) und dazu mit dem 2:1-Sieg in Hochdahl die Nase vorne haben. Gleichwohl verkaufte sich der Aufsteiger bei der Saisonpremiere im vergangenen August richtig gut, ging durch David Szewczyk zunächst in Führung. Kassierte später den Doppelpack (38., 40.) zum frühen Endstand, blieb aber bis zum Abpfiff ein Gegner auf Augenhöhe. „Die Jungs haben ihre positive Entwicklung in den Testspielen unterstrichen. Daran müssen wir anknüpfen. Alle wissen, dass es für uns um den Klassenerhalt geht und haben schon von sich aus den Anspruch, mit einem guten Resultat zu starten“, so Peter Burek.
Dass der Gegner kaum anders denkt, ist nachvollziehbar. Mit dem 20-jährigen Tom-Benjamin Seidel verfügt SVG-Coach Dirk Schneider über einen ausgesprochen torgefährlichen Angreifer, der in 17 Spielen bereits zehn Treffer erzielte. Von daher ist der Liganeuling gewarnt. Der legte in Sachen Offensivkraft nochmals nach. Wie Hamza El Ouamari und Cedric Giesen wechselt nun auch Heesang Yang vom TVD Velbert an die Grünstraße. Der Angreifer sammelte zuvor (2023/24 – 24 Einsätze) bei TuRU 80 Düsseldorf bereits Landesligaerfahrung.
Nochmals Chefcoach Burek: „Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Walli Papadopoulos mussten wir für die Offensive noch etwas tun. Hier hat unser Sportliche Leiter Isi Zabeli schnell reagiert, sozusagen im Schnellschuss ganze Arbeit geleistet. Durch Heesang haben wir in der Offensive an Qualität hinzugewonnen.“ Also eine notwendige Verpflichtung, da Papadopoulos (22) aufgrund eines Knorpelschadens längere Zeit fehlt.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: