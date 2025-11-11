Rhenania Hochdahl schafft ein kleines Fußball-Märchen

Düsseldorfer SC 99 – SC Rhenania Hochdahl 0:1 (0:0). Nein, der SC Rhenania mischt die Bezirksliga, Gruppe 1, sicher nicht auf. Aber: Was der an den ersten sieben, acht Spieltagen noch in der Abstiegsregion gelistete Liganeuling aktuell (14. Platz – 13 Punkte) abliefert, verdient einfach nur Respekt.
Der dritte Sieg in Serie war das Ergebnis einer taktisch disziplinierten, konzentrierten Teamleistung. Mit dem neben Arbnor Alija im Abwehrzentrum sehr starken David Mislovic als Torschützen. Es lief bereits die 88. Minute, als der 18-Jährige, der sowohl defensiv wie mit passgenauer Spieleröffnung überzeugte, die Ecke von David Szewczyk zum Tor des Tages einköpfte. Auch wenn die Platzherren über weite Strecken mehr Ballbesitz beanspruchten, behielten die Hochdahler meist die Übersicht und ließen nur selten wirklich zwingende gegnerische Torchancen zu. „Der DSC versuchte es oft mit langen Pässen und Flanken aus dem Halbfeld. Darauf haben wir uns aber im Verlauf des Spiels immer besser eingestellt und alles weg verteidigt. Die stabile Deckung und eine Reihe guter Szenen im Umschaltspiel, selbst wenn wir die nicht immer konzentriert zu Ende spielten, das war heute die Basis für den aus unserer Sicht verdienten Sieg“, analysierte Peter Burek.
Rhenanias Coach notierte bereits in der Anfangsphase zwei vielversprechende Tormöglichkeiten. „Walli“ Papadopoulos traf nur den Pfosten (5.) und schoss sieben Minuten später vorbei. Von einem Abwehrspieler noch gestört, verfehlte Torjäger Oliver Krizanovic ebenfalls nur knapp das DSC-Gehäuse (44.). Auch im zweiten Abschnitt die Düsseldorfer mit optischen Vorteilen, nur dass Hochdahl nun etwas mehr Spielanteile und drei gute Gelegenheiten durch Papadopoulos (2) und Philipp Gatzen hatte. Nach dem Abpfiff wurde der Dreier gebührend gefeiert – im Mannschaftskreisel mit den mitgereisten treuen Fans.
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Nyamtiro, Alija, Mislovic (90. Taghu Tamo), Nebi, Gaida (36. Krizanovic), Duraku, Papadopoulos, Gatzen, Szewczyk, Schössler.