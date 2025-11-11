Rhenania Hochdahl schafft ein kleines Fußball-Märchen

Hochdahl hat Siegesserie gestartet

Der dritte Sieg in Serie war das Ergebnis einer taktisch disziplinierten, konzentrierten Teamleistung. Mit dem neben Arbnor Alija im Abwehrzentrum sehr starken David Mislovic als Torschützen. Es lief bereits die 88. Minute, als der 18-Jährige, der sowohl defensiv wie mit passgenauer Spieleröffnung überzeugte, die Ecke von David Szewczyk zum Tor des Tages einköpfte. Auch wenn die Platzherren über weite Strecken mehr Ballbesitz beanspruchten, behielten die Hochdahler meist die Übersicht und ließen nur selten wirklich zwingende gegnerische Torchancen zu. „Der DSC versuchte es oft mit langen Pässen und Flanken aus dem Halbfeld. Darauf haben wir uns aber im Verlauf des Spiels immer besser eingestellt und alles weg verteidigt. Die stabile Deckung und eine Reihe guter Szenen im Umschaltspiel, selbst wenn wir die nicht immer konzentriert zu Ende spielten, das war heute die Basis für den aus unserer Sicht verdienten Sieg“, analysierte Peter Burek.