Rhenania Hochdahl rutscht auf Abstiegsplatz

Rhenania Hocdahl war am Ende gegen den SV Uedesheim ohne Chance. – Foto: Christian Haas

SC Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim 1:6 (0:1). Die vor drei Wochen noch abstiegsgefährdeten Uedesheimer feierten den dritten Sieg in Serie. Der SC Rhenania hingegen wartet nicht nur weiterhin auf den ersten Dreier im neuen Jahr, sondern fiel erstmals wieder auf einen direkten Abstiegsplatz (16.) zurück.

Dabei erwiesen sich die Hochdahler, die mit Oliver Krizanovic, David Szewczyk und David Mislovic kurzfristig auf drei Stammkräfte verzichten mussten, über 70 Minuten lang als ein nahezu gleichwertiger Gegner. „Diese Ausfälle waren am Ende aber nicht zu kompensieren. Dennoch konnten wir die Partie lange offen gestalten, hatten nach unserem Anschlusstor vorübergehend mehr vom Spiel. Nach dem 1:3 mussten wir dann zwangsläufig auf Offensive umschalten. Das hat Uedesheim eiskalt ausgenutzt, da fehlte bei uns dann auch die nötige Gegenwehr“, urteilte Chefcoach Mursel Zabeli nach der 13. Saisonniederlage.

Hochdahl steckt ersten Rückstand noch weg

Den 0:1-Rückstand (12.) durch Kevin Block steckten die Hochdahler noch weg. Als Abdelilah Zariouh auf Zuspiel von „Bakka“ Barkammich am zweiten Pfosten volley zum Abschluss kam (33.), stand dem möglichen Ausgleich der Pfosten im Weg. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Platzherren kalt erwischt, als Maximilian Hahn nach einem Freistoß (49.) zum 2:0 einköpfte. Aber das war noch nicht die Vorentscheidung. Hochdahl hielt dagegen, und der nach einem Barkammich-Zuspiel noch den Torhüter ausspielende Maik Gaida verkürzte nur fünf Minuten später.

Am Ende eiskalt erwischt

Der Aufsteiger schöpfte wieder Hoffnung, spielte mutig nach vorne, ohne sich indes zwingende Torchancen herauszuarbeiten. Uedesheim war da konsequenter. Torjäger Felix Frason (jetzt 14 Treffer) markierte das vorentscheidende 3:1 (74.), bevor der gerade erst eingewechselte (77.) zweitbeste Torschützen des SVÜ, Gabriel August, mit einem lupenreinen Hattrick (78., 87., 90.+1) den Deckel drauf und das Ergebnis noch klarer machte.

SC Rhenania: Mazikowski – Barkammich, Krasniqi, Taghu Tamo, Nebi, Gatzen (69. V. Kijach), Giesen (46. Nyamtiro), Gaida, El Ouamari (65. Khamroev), Zariouh (69. Winkelmann).