Rhenania Hochdahl punktet beim Zabeli-Debüt gegen den SV Hösel

In den zweiten 45 Minuten nahmen die Gastgeber tatsächlich das Heft in die Hand. „Das ist eine bessere Leistung, als noch vor einer Woche gegen Kalkum“, war sich der Großteil der SCR-Fans im weiteren Spielverlauf einig. Hösel dagegen hielt sich in der Offensive merklich zurück. Fast schien es so, als wäre die Mannschaft mit der Punkteteilung zufrieden. Die Zabeli-Schützlinge machten im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter Druck, entschieden die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich. Dass nicht alles klappte, gut gemeinte Anspiele nicht den Mitspieler erreichten, war nachvollziehbar. Schließlich strotzten die Hochdahler nach den jüngsten Misserfolgen nicht gerade vor Selbstvertrauen. Aber Bereitschaft und Einstellung, die stimmten. Nur die herausgespielten Tormöglichkeiten, die hätten konsequent genutzt werden müssen. Wie die von Joshua Nyamtiro, Sohib Khamroev oder Abdelilah Zariouh, der ganz am Ende noch im eigenen Strafraum die Einschussmöglichkeit von Fabian Schürings vereitelte.

„Eine besonders in der zweiten Hälfte starke Leistung unserer Elf, die alles versuchte und den Gegner oft in dessen Hälfte gebunden hat. Moral und kämpferischer Einsatz waren absolut in Ordnung. Hösel war ein unbequemer Gegner, aber die Jungs haben das gut gemacht. Schade, dass sie sich für ihren Aufwand nicht mit dem durchaus möglichen Siegtreffer belohnten. Die Chancen waren jedenfalls da“, urteilte Mursel Zabeli, der sich nach dem Schlusspfiff besonders bei seinem Abwehrchef Qlirim Krasniqi bedankte, der trotz Verletzung eine starke Leistung zeigte.