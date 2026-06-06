Rhenania Hochdahl nimmt Abschied von der Bezirksliga

Hochdahl hofft noch auf einen guten Saisonabschluss. – Foto: Dieter Meßy

Gleichwohl bleibt dies nur eine Stippvisite in der höheren Spielklasse, denn seit zehn Tagen steht der direkte Abstieg zurück in die Kreisliga A fest. Am Sonntag um 15.30 Uhr präsentiert sich der Vorletzte des Tableaus auf dem Sportplatz Grünstraße letztmalig als Bezirksligist.

„Das ist sicher noch einmal eine besondere Herausforderung für unsere Mannschaft. Selbst wenn die Luft raus ist, wie es so schön heißt, wollen sich die Jungs mit einer ordentlichen Leistung aus der Liga verabschieden. Das sind sie sich selbst, aber auch unseren treuen Fans irgendwie schuldig“, macht Mursel Zabeli deutlich, der die auf eigenem Platz mit 4:1 siegreichen Gäste vor Saisonbeginn zum erweiterten Favoritenkreis zählte. In der Saison-Endabrechnung belegt der „Effzeh“ den sechsten Tabellenplatz.

Schwer einzuschätzen, wie ernst der Gegner die Partie noch nimmt. Vor Wochenfrist siegte das Team von Trainer Christian Niebel mit 8:2 gegen Kalkum-Wittlaer, ließ nur drei Tage später den überraschenden 3:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen Aufstiegskandidat MSV Düsseldorf folgen. Mit dem überragenden Angreifer Berkay Köktürk (28 Treffer) als zweifachem Torschützen. Ob diese Doppelbelastung möglicherweise zu viele Körner gekostet hat, wird sich am Sonntagnachmittag herausstellen.