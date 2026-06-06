Rhenania Hochdahl nimmt Abschied von der Bezirksliga

Gleichwohl bleibt dies nur eine Stippvisite in der höheren Spielklasse, denn seit zehn Tagen steht der direkte Abstieg zurück in die Kreisliga A fest. Am Sonntag um 15.30 Uhr präsentiert sich der Vorletzte des Tableaus auf dem Sportplatz Grünstraße letztmalig als Bezirksligist.
„Das ist sicher noch einmal eine besondere Herausforderung für unsere Mannschaft. Selbst wenn die Luft raus ist, wie es so schön heißt, wollen sich die Jungs mit einer ordentlichen Leistung aus der Liga verabschieden. Das sind sie sich selbst, aber auch unseren treuen Fans irgendwie schuldig“, macht Mursel Zabeli deutlich, der die auf eigenem Platz mit 4:1 siegreichen Gäste vor Saisonbeginn zum erweiterten Favoritenkreis zählte. In der Saison-Endabrechnung belegt der „Effzeh“ den sechsten Tabellenplatz.
Schwer einzuschätzen, wie ernst der Gegner die Partie noch nimmt. Vor Wochenfrist siegte das Team von Trainer Christian Niebel mit 8:2 gegen Kalkum-Wittlaer, ließ nur drei Tage später den überraschenden 3:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen Aufstiegskandidat MSV Düsseldorf folgen. Mit dem überragenden Angreifer Berkay Köktürk (28 Treffer) als zweifachem Torschützen. Ob diese Doppelbelastung möglicherweise zu viele Körner gekostet hat, wird sich am Sonntagnachmittag herausstellen.
Rhenania-Coach Zabeli kann wieder mit den zuletzt fehlenden Oliver Krizanovic, Philipp Gatzen und Joshua Nyamtiro planen. In der Zwischenzeit brachte der Sportliche Leiter Ismet „Isi“ Zabeli zwei wichtige Personalien unter Dach und Fach. Vom Bezirksligarivalen SG Benrath Hassels wechselt mit dem 31-jährigen Benjamin Prah (15 Treffer) ein torgefährlicher Angreifer zum Hochdahler Markt. Hakan Simsek (41), zuvor Juniorentrainer bei SG Unterrath und MSV Düsseldorf sowie als Spieler unter anderem bei TuS Gerresheim, SpVg. Hilden 05/06, TSV Eller 04 und SG Unterrath aktiv, übernimmt ab 1. Juli als neuer Chefcoach. Mursel Zabeli bleibt dem SCR als Co-Trainer erhalten.