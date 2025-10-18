Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hochdahl steht vor schwieriger Aufgabe. – Foto: Michael Heinz Kelleners
Rhenania Hochdahl: Mit Kampfgeist und Mut die Wende schaffen
SC Rhenania Hochdahl – MSV Düsseldorf. Trotz der prekären Tabellensituation (16. Platz) wird beim Bezirksligisten SC Rhenania natürlich weiterhin akribisch gearbeitet.
Dazu zählt auch, dass Chefcoach Peter Burek den MSV bei dessen 2:3-Niederlage (nach Verlängerung) im Kreispokal am Mittwochabend beim Düsseldorfer SC 99 in Augenschein nahm. Unabhängig von einem zusätzlich physischen Aufwand kommt der Tabellenvierte an diesem Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) als Favorit zum Sportplatz an der Grünstraße.
„Wir sind sicher klarer Außenseiter. Nur wenn wir kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale werfen, eine Topleistung abrufen, können wir dem spielerisch starken und personell hochkarätig besetzten Gegner Paroli bieten“, betont der SCR-Coach. Die 2:8-Pleite in Dormagen, nach 1:6-Pausenrückstand, hat Burek mit seinem Trainerkollegen Mursel Zabeli im Nachhinein analysiert: „Unsere Fehler bei den zwei ersten schon vorentscheidenden Gegentoren bestrafte der Gegner direkt. So ist das eben eine Liga höher.“ Die Coaches waren in den Übungseinheiten dieser Woche auch als „Fußball-Psychologen“ gefragt. Die deftige Niederlage wieder aus den Köpfen der Spieler raus zu bekommen, das war der vordergründige Ansatz.
Favorit nicht unverwundbar
Zu viel Respekt vor der Elf von Trainer Goran Tomic ist, bei allem Respekt, aber nicht angebracht. Zuletzt mühte sich der Favorit zu einem erst in der Schlussphase eingefahrenen 1:0 gegen den Vierzehnten TV Kalkum-Wittlaer. Eine Woche zuvor traf der ehemalige Regionalliga-Stürmer Said Harouz (neben anderen SV Straelen) im Spitzenspiel beim ASV Mettmann erst in der 90. Minute zum 2:1-Sieg. Zu den Leistungsträgern beim Gegner zählt nicht zuletzt der 29-jährige im offensiven Mittelfeld die Fäden ziehende ehemalige Bundesliga-Profi Sinan Kurt (Hertha BSC). „Wir wollen gegen den Aufstiegskandidaten trotzdem versuchen, mutig und engagiert aufzutreten“, sagt Burek, der auf Tobias Schössler (Urlaub) verzichten muss. Wie schon in Dormagen ist der mit vier Treffern beste Schütze Oliver Krizanovic wieder dabei.