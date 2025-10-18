Hochdahl steht vor schwieriger Aufgabe. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Rhenania Hochdahl: Mit Kampfgeist und Mut die Wende schaffen SC Rhenania Hochdahl – MSV Düsseldorf. Trotz der prekären Tabellensituation (16. Platz) wird beim Bezirksligisten SC Rhenania natürlich weiterhin akribisch gearbeitet.

Dazu zählt auch, dass Chefcoach Peter Burek den MSV bei dessen 2:3-Niederlage (nach Verlängerung) im Kreispokal am Mittwochabend beim Düsseldorfer SC 99 in Augenschein nahm. Unabhängig von einem zusätzlich physischen Aufwand kommt der Tabellenvierte an diesem Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) als Favorit zum Sportplatz an der Grünstraße.

Morgen, 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl MSV Düsseldorf 15:30 „Wir sind sicher klarer Außenseiter. Nur wenn wir kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale werfen, eine Topleistung abrufen, können wir dem spielerisch starken und personell hochkarätig besetzten Gegner Paroli bieten", betont der SCR-Coach. Die 2:8-Pleite in Dormagen, nach 1:6-Pausenrückstand, hat Burek mit seinem Trainerkollegen Mursel Zabeli im Nachhinein analysiert: „Unsere Fehler bei den zwei ersten schon vorentscheidenden Gegentoren bestrafte der Gegner direkt. So ist das eben eine Liga höher." Die Coaches waren in den Übungseinheiten dieser Woche auch als „Fußball-Psychologen" gefragt. Die deftige Niederlage wieder aus den Köpfen der Spieler raus zu bekommen, das war der vordergründige Ansatz. Favorit nicht unverwundbar