Rhenania Hochdahl legt den Respekt zu spät ab

SG Benrath-Hassels - SC Rhenania Hochdahl 4:0 (3:0). Sie spielten eine gute zweite Halbzeit, die Hochdahler. Mit mehr Selbstvertrauen als noch in Durchgang eins und mit mutigen Aktionen nach vorne. Aber das reichte weder zur Ergebniskorrektur noch dazu, den Tabellenzweiten, der seiner Favoritenrolle gerade in den ersten 45 Minuten vollauf gerecht wurde, in Verlegenheit zu bringen.

In Hälfte eins agierte der Aufsteiger mit Respekt und auch einen Tick zu defensiv. „Da konnten wir nicht wirklich gegenhalten. Benrath zeigte seine individuellen Fähigkeiten nicht nur mit dem passgenauen Kombinationsspiel im Mittelfeld, sondern auch durch schnell vorgetragene Aktionen über beide Außenbahnen. Da ist die SG schon eine Klasse für sich“, blickte Peter Burek auf den ersten Spielabschnitt zurück.

Nach dem Seitenwechsel störte der Aufsteiger den Gegner früher im Aufbau, erhöhte im Spiel nach vorne das Risiko und traute sich auch in den Aktionen „Mann gegen Mann“ mehr zu. Zu einem Torerfolg sollte es indes nicht reichen, selbst wenn im Spiel nach vorne viele gute Ansätze zu erkennen waren. „Die Jungs, die in der zweiten Halbzeit frisch reingekommen sind, haben sich gut eingebracht. Das muss man hervorheben“, urteilte Rhenanias Chefcoach Burek.

Dessen Team geriet in der 21. Minute durch den im Mittelfeld agierenden Ex-Profi Kolja Pusch, der nach einer präzisen Hereingabe von außen goldrichtig stand, ins Hintertreffen. Bis zur Pause legten Kilian Laux (34.) und Dennis Durmus (45.) nach. Mit der bereits vorentscheidenden Führung krönte der Aufstiegskandidat eine bis dahin fußballerisch absolut reife Leistung. Nach der Pause machten, weil nun engagierter, die Rhenanen vieles besser. Allerdings: Den frühzeitigen Endstand (58.) durch Benjamin Prah, der Torjäger steht jetzt bei zwölf Treffern, konnte der Tabellenfünfzehnte nicht zu verhindern.