 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Rhenania Hochdahl lässt Siegchance beim Lohausener SV liegen

Bezirksliga, Gruppe 1: Defensiv steht die Mannschaft von Mursel Zabeli erstaunlich stabil und erlaubt den Gastgebern nur selten gefährliche Aktionen. Offensiv jedoch fehlt in entscheidenden Momenten die letzte Konsequenz.

von RP / Elmar Rump · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Für Rhenania Hochdahl war mehr als ein Punkt drin.
Für Rhenania Hochdahl war mehr als ein Punkt drin. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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Bezirksliga 1
Lohausen
Rhenania H.

Lohausener SV – SC Rhenania Hochdahl 1:1 (1:1). Vor dem Anpfiff hätten die abstiegsgefährdeten Hochdahler (Relegationsplatz 15) ein Remis glatt unterschrieben. Auch im Rückblick auf die bittere 1:4-Heimniederlage im vergangenen September.

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
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Rhenania Hochdahl
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Abpfiff

Aber in der kurzen Aufarbeitung der 90 Minuten schränkte Chefcoach Mursel Zabeli doch ein: „Natürlich nehmen wir aufgrund unserer Tabellensituation jeden Punkt mit. Aber wenn ich an unsere klaren Torchancen denke, war hier heute mehr drin. Kämpferisch und läuferisch konnten wir zum Ende hin sogar mehr zulegen als der Gegner. Nur vor dem gegnerischen Tor fehlte uns drei-, viermal die letzte Entschlossenheit.“

Lohausen zu Beginn optisch überlegen

In den ersten 20 Minuten erarbeitete sich Lohausen mehr Spielanteile. Und eine sehr gute Torchance (18.), die aber SCR-Torhüter Daniel Mazikowski klasse parierte. Nach und nach fanden die Hochdahler besser in die Partie. Folgerichtig sorgte „Bakka“ Barkammich auf Vorarbeit von Sohib Khamroev und Oliver Krizanovic für die Führung (29.). Doch die war postwendend (30.) Makulatur, weil Gerrit Eul nach einer Rechtsflanke im Zentrum frei stand und egalisierte. Krizanovic scheiterte sechs Minuten darauf nach eigener Balleroberung am stark reagierenden SVL-Schlussmann Ardan Cakmak. Das konnte, nein musste eigentlich die Pausenführung für den SCR sein.

Hochdahl nutzt Vorteile nicht

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Hochdahler phasenweise Vorteile. Der sehr präsente, mit einer starken Vorstellung überzeugende Angriffsführer Krizanovic setzte Barkammich in Szene (71.), doch diesmal behielt Keeper Cakmak die Oberhand. Was überraschte: Rhenania ließ Lohausen offensiv nur selten zur Geltung kommen, zeigte auch spielerisch eine sehr ordentliche Leistung. Nur mit der Chancenverwertung haperte es. Auch Youngster Viktor Kijach fand mit einer aussichtsreichen Kopfballmöglichkeit (76.) im Düsseldorfer Torsteher seinen Meister.

SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Barkammich, Krasniqi (55. Taghu Tamo), Mislovic, Nebi, Gatzen (86. Winkelmann), Giesen, Gaida (70. V. Kijach), Khamroev (62. Zariouh), El Ouamari, Krizanovic.