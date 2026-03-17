Rhenania Hochdahl lässt Siegchance beim Lohausener SV liegen

Für Rhenania Hochdahl war mehr als ein Punkt drin. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Aber in der kurzen Aufarbeitung der 90 Minuten schränkte Chefcoach Mursel Zabeli doch ein: „Natürlich nehmen wir aufgrund unserer Tabellensituation jeden Punkt mit. Aber wenn ich an unsere klaren Torchancen denke, war hier heute mehr drin. Kämpferisch und läuferisch konnten wir zum Ende hin sogar mehr zulegen als der Gegner. Nur vor dem gegnerischen Tor fehlte uns drei-, viermal die letzte Entschlossenheit.“

Lohausen zu Beginn optisch überlegen

In den ersten 20 Minuten erarbeitete sich Lohausen mehr Spielanteile. Und eine sehr gute Torchance (18.), die aber SCR-Torhüter Daniel Mazikowski klasse parierte. Nach und nach fanden die Hochdahler besser in die Partie. Folgerichtig sorgte „Bakka“ Barkammich auf Vorarbeit von Sohib Khamroev und Oliver Krizanovic für die Führung (29.). Doch die war postwendend (30.) Makulatur, weil Gerrit Eul nach einer Rechtsflanke im Zentrum frei stand und egalisierte. Krizanovic scheiterte sechs Minuten darauf nach eigener Balleroberung am stark reagierenden SVL-Schlussmann Ardan Cakmak. Das konnte, nein musste eigentlich die Pausenführung für den SCR sein.