Rhenania Hochdahl kontert Bayer Dormagen eiskalt aus

Hochdahl zeigt eine Reaktion – Foto: Christian Haas

SC Rhenania Hochdahl – TSV Bayer Dormagen 3:0 (1:0). Nur vier Tage nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage beim Schlusslicht TSV Meerbusch II setzten die Hochdahler im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 1, ein nachhaltiges Zeichen – immerhin gegen den Tabellensechsten. So ganz nebenbei war es im neunten Versuch der erste Rückrundensieg und der erste Dreier unter der Leitung von Mursel Zabeli.

"Der Einsatzwille stimmte"

Der seit Januar als Chefcoach tätige konstatierte dann auch hochzufrieden: „Eine kompakte, kämpferisch starke Leistung unserer Mannschaft. Da hat heute jeder für jeden gearbeitet. Der Einsatzwille stimmte und wir haben im Umschaltspiel auch fußballerisch Akzente gesetzt. Wichtig waren die Tore jeweils zu Beginn beider Halbzeiten. Für die Köpfe war es sicher gut, dass wir endlich mal zu null gewonnen haben. Nach der langen Durststrecke war das heute einfach unser Tag.“

Bis der fünfte Saisonsieg unter Dach und Fach war, hatte der Aufsteiger gegen das in der Liga schon lange etablierte Bayer-Team eine Menge Arbeit. Aber sie machten das gut, die Rhenanen. Gleichwohl bestimmte in der Anfangsviertelstunde Dormagen das Geschehen. Nur gut, dass Michael Hausdörfer in aussichtsreicher Position (4.) über den Querbalken schoss. Auch Hochdahls Oliver Krizanovic vergab nach der Hereingabe von Irfan Nebi auf der Gegenseite eine erste Möglichkeit (13.). Ohnehin ein großes Pensum abspulend sollte der Torjäger mit seinem elften Saisontreffer in der Folge auch noch in seinem eigentlichen Kerngeschäft erfolgreich sein. Zunächst aber schickte der 26-Jährige mit einem langen Pass Tobias Schössler auf die Reise und der Routinier ließ sich diese Chance nicht entgehen, traf nervenstark, flach und unhaltbar zur Führung (20.).