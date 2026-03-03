Rhenania Hochdahl kassiert deutliche Niederlage gegen Kalkum Mit breiter Brust geht der Aufsteiger Rhenania Hochdahl ins Kellerduell der Bezirksliga, doch die Hoffnungen auf einen Befreiungsschlag zerplatzen schon kurz nach der Pause. von RP / Elmar Rump · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Rhenania Hochdahl war beim 0:3 ohne Chance. – Foto: Maik Beiler

SC Rhenania Hochdahl – TV Kalkum-Wittlaer 0:3 (0:1). Der SC Rhenania verliert das Kellerduell gegen die bis dahin punktgleichen Düsseldorfer. Und das, abgesehen von der ordentlichen Leistung in der ersten halben Stunde, nahezu sang- und klanglos.

Dabei hatten sich die Einheimischen gerade für diese Partie eine Menge vorgenommen. Wollten einen ersten Schritt aus der abstiegsgefährdeten Tabellenregion machen. Der Schuss ging nach hinten los, weil der TV mit einfachen fußballerischen Mitteln, gepaart mit der nötigen Portion Kampfgeist, dem letztjährigen Aufsteiger die Grenzen aufzeigte. Zu wenige Torchancen für Hochdahl Zwei Rhenania-Torchancen in 90 Minuten, das ist einfach zu wenig. Oliver Krizanovic schoss nach der Flanke von David Szewczyk knapp vorbei (12.), scheiterte acht Minuten später auf Vorarbeit von „Bakka“ Barkammich an Torhüter Justin-Leon Rütters. Kalkum dagegen verwertete die bis zur Pause einzige Möglichkeit durch Kaan Safarpour-Malekabad konsequent (40.).