Rhenania Hochdahl kassiert deutliche Niederlage gegen Kalkum

SC Rhenania Hochdahl – TV Kalkum-Wittlaer 0:3 (0:1). Der SC Rhenania verliert das Kellerduell gegen die bis dahin punktgleichen Düsseldorfer. Und das, abgesehen von der ordentlichen Leistung in der ersten halben Stunde, nahezu sang- und klanglos.
Dabei hatten sich die Einheimischen gerade für diese Partie eine Menge vorgenommen. Wollten einen ersten Schritt aus der abstiegsgefährdeten Tabellenregion machen. Der Schuss ging nach hinten los, weil der TV mit einfachen fußballerischen Mitteln, gepaart mit der nötigen Portion Kampfgeist, dem letztjährigen Aufsteiger die Grenzen aufzeigte.
Zwei Rhenania-Torchancen in 90 Minuten, das ist einfach zu wenig. Oliver Krizanovic schoss nach der Flanke von David Szewczyk knapp vorbei (12.), scheiterte acht Minuten später auf Vorarbeit von „Bakka“ Barkammich an Torhüter Justin-Leon Rütters. Kalkum dagegen verwertete die bis zur Pause einzige Möglichkeit durch Kaan Safarpour-Malekabad konsequent (40.).
Ein ungünstiger Zeitpunkt für die Platzherren, die kurz nach Wiederbeginn (51.) durch Lars Jansen mit 0:2 ins Hintertreffen gerieten. Bereits die Vorentscheidung, weil die Elf von Trainer Peter Burek in der Folge die fußballerische Qualität und auch die im Abstiegskampf geforderte kämpferische Einstellung weitgehend vermissen ließ, um wenigstens einen Punkt zu behalten.
Gegentor Nummer drei, der von Jansen verwandelte Foulelfmeter (83.), hatte nur noch statistischen Wert. „Eine bittere Niederlage und eine nach gutem Beginn insgesamt enttäuschende Vorstellung unserer Mannschaft. Die verlor nach einer halben Stunde ohne Not fast völlig den Faden. Auch die personellen Wechsel in der zweiten Halbzeit brachten keine Wende. Der Gegner spielte einen eher unattraktiven, aber am heutigen Tag erfolgreichen Fußball. Das ist nun mal Fakt“, konstatierte Rhenanias Co-Trainer Mursel Zabeli.
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Barkammich (84. Gaida), Krasniqi (68. Alija), Mislovic, Nebi, Nyamtiro, Gatzen (69. Zariouh), El Ouamari (55. V. Kijach), Khamroev (86. Ominami), Szewczyk, Krizanovic.