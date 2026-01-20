 2026-01-20T07:14:11.657Z

Jubel von Hochdahl.
Jubel von Hochdahl. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Rhenania Hochdahl kann mit Rückständen umgehen

Rhenania Hochdahl: Auf den frühen Gegentreffer antwortet die Mannschaft von Peter Burek mit aggressivem Umschaltspiel und dreht die Partie mit überzeugenden Offensivaktionen.rnrn

SC Rhenania Hochdahl – SC Viktoria Wuppertal Rott 4:1 (1:1). Die Hochdahler wurden gleich kalt erwischt. Einen schnellen Vorstoß über die linke Angriffsseite schloss Abbas Alali mit einem unhaltbaren Schuss in die lange Ecke ab. Da waren gerade einmal sechs Minuten gespielt. Wirklich beeindrucken ließen sich die Gastgeber davon aber nicht, zeigten schon in Durchgang eins im Umschaltspiel gute Ansätze und drehten in zweiten Durchgang den Spieß endgültig herum.

So., 18.01.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
4
1
Abpfiff

Beim SCR stand Zugang Hamza El Ouamari direkt in der Startelf. Der Zugang vom TVD Velbert überzeugte mit genauem Passspiel und konsequenter Zweikampfführung. Auf Zuspiel von Sohib Khamroev vergab der Landesliga-erfahrene Mittelfeldmann freistehend den möglichen Ausgleich (26.), legte dann aber fast mit dem Pausenpfiff Oliver Krizanovic mit präzisem Zuspiel das 1:1 auf.

Zwei weitere Tests für Hochdahl

Im zweiten Abschnitt hatten die Rhenanen mehr vom Spiel. Der sich ebenfalls eine gute Note verdienende Khamroev schloss eine feine Einzelleistung entschlossen mit dem Führungstreffer ab (58.). Nur zwei Minuten darauf erhöhte Krizanovic auf Vorarbeit von David Szewczyk auf 3:1. Szewczyk selbst setzte dann nach Zusammenspiel mit Tobias Schössler den Schlusspunkt (78.). „Das sah nach einer gewissen Anlaufzeit in der zweiten Halbzeit schon gut aus. Da haben wir richtig Druck im Offensivspiel entwickelt und die taktischen Vorgaben prima umgesetzt. Auch solche Siege in der Vorbereitung sind sehr wichtig. Für die Moral sowieso. Und für die Jungs sind sie Bestätigung, dass sich die harte Arbeit in den Trainingseinheiten in den Ergebnissen positiv niederschlägt“, konstatierte Chefcoach Peter Burek.

SC Rhenania Hochdahl: Heinzig – Barkammich, Taghu Tamo (46. Szewczyk), Mislovic (65. Alija), Nebil, Gaida (46. Zariouh), El Ouamari, Gatzen, Khamroev (65. Schössler), Demirkol (46. Krasniqi), Krizanovic (65. V. Kijach).

In den nächsten zwei Heim-Testspielen haben es die Hochdahler wieder mit Gegnern aus der Bezirksliga, Gruppe 2, zu tun. An diesem Mittwoch, Anstoß 20 Uhr, kommt der FSV Vohwinkel und am Sonntag, Anstoß 15.30 Uhr, der SSV Germania Wuppertal zum Sportplatz Grünstraße.

