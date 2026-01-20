Rhenania Hochdahl kann mit Rückständen umgehen

Im zweiten Abschnitt hatten die Rhenanen mehr vom Spiel. Der sich ebenfalls eine gute Note verdienende Khamroev schloss eine feine Einzelleistung entschlossen mit dem Führungstreffer ab (58.). Nur zwei Minuten darauf erhöhte Krizanovic auf Vorarbeit von David Szewczyk auf 3:1. Szewczyk selbst setzte dann nach Zusammenspiel mit Tobias Schössler den Schlusspunkt (78.). „Das sah nach einer gewissen Anlaufzeit in der zweiten Halbzeit schon gut aus. Da haben wir richtig Druck im Offensivspiel entwickelt und die taktischen Vorgaben prima umgesetzt. Auch solche Siege in der Vorbereitung sind sehr wichtig. Für die Moral sowieso. Und für die Jungs sind sie Bestätigung, dass sich die harte Arbeit in den Trainingseinheiten in den Ergebnissen positiv niederschlägt“, konstatierte Chefcoach Peter Burek.