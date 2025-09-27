Rhenania Hochdahl kämpft weiter um den Anschluss

Nur ein Detail dafür, dass der SCR in der höheren Liga noch „fremdelt“. Deshalb geht die weiterhin sieglose Rhenania am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Norfer Weg) auch als Außenseiter ins Spiel. „Das wird ein langer, steiniger Weg bis zum Klassenerhalt. Wir müssen fußballerisch und von der ganzen Intensität her zulegen, brauchen aber auch Geduld“, stellt Burek fest. Der Coach hofft, dass mit den zuletzt fehlenden Stammkräften wie Oliver Krizanovic, Walli Papadopoulos oder David Szewczyk endlich der berühmte Knoten platzt.

Der erfahrene Mohamed Barkammich schätzt die derzeitige Situation realistisch ein: „Beim 1:4 gegen Lohausen wurden wir unter Wert geschlagen, zeigten aber über weite Strecken gute Ansätze. Aber die allein reichen in der Bezirksliga nicht, da weht ein anderer Wind. Das kennen einige unserer Jungs so nicht.“ Der Abwehrspieler (mit Offensivdrang) fügt hinzu: „Wir müssen in den Zweikämpfen noch galliger auftreten, sind manchmal zu brav und brauchen vor allen Dingen Stabilität über 90 Minuten.“ Der neue SCR-Kapitän geht, was Mentalität und Einsatzwille angeht, stets voran. Und „Bakka“ weiß, wovon er spricht, lief in der vergangenen Saison noch für das Landesliga-Spitzenteam des DV Solingen auf und spielte zuvor in der gleichen Liga beim ASV Mettmann und MSV Düsseldorf.