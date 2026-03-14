Rhenania Hochdahl kämpft in Lohausen um Wiedergutmachung

Hochdahl steht vor keiner leichten Aufgabe. – Foto: Maik Beiler

Lohausener SV – SC Rhenania Hochdahl. Was ist das 1:1 zuletzt gegen den SV Hösel im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 1, wirklich wert? Ein Punktgewinn oder eher zwei verlorene Zähler? Vom Co-Trainer zu Rhenanias Chefcoach aufgestiegen ließ Mursel Zabeli keinen Zweifel daran, dass bei einer besseren Chancenverwertung in der Schlussphase sogar ein Dreier möglich gewesen wäre: „Bei uns fehlte es in der zweiten Halbzeit nur an Kleinigkeiten. Aber mit dem Remis sind wir nach drei Niederlagen hintereinander zunächst einmal zufrieden. Das ist ein Anfang, daran müssen wir am Sonntag in Lohausen anknüpfen.“