Rhenania Hochdahl kämpft in Lohausen um Wiedergutmachung

Lohausener SV – SC Rhenania Hochdahl. Was ist das 1:1 zuletzt gegen den SV Hösel im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 1, wirklich wert? Ein Punktgewinn oder eher zwei verlorene Zähler? Vom Co-Trainer zu Rhenanias Chefcoach aufgestiegen ließ Mursel Zabeli keinen Zweifel daran, dass bei einer besseren Chancenverwertung in der Schlussphase sogar ein Dreier möglich gewesen wäre: „Bei uns fehlte es in der zweiten Halbzeit nur an Kleinigkeiten. Aber mit dem Remis sind wir nach drei Niederlagen hintereinander zunächst einmal zufrieden. Das ist ein Anfang, daran müssen wir am Sonntag in Lohausen anknüpfen.“
Stichwort Lohausen. Der Anpfiff auf dem Sportplatz am Neusser Weg in unmittelbarer Nähe des Düsseldorfer Flughafens erfolgt um 15.30 Uhr. In Erinnerung an das mit 1:4 verlorene Heimspiel hätte der SCR etwas gutzumachen. In Rückstand geraten, glichen die Gastgeber im vergangenen September durch Tobias Schössler vorübergehend aus (73.), handelten sich aber, im Bemühen den Siegtreffer zu erzielen, binnen acht Minuten (80., 84., 87.) drei Gegentore ein. Eine von zahlreichen vermeintlich unnötigen Niederlagen, die der letztjährige Aufsteiger auch mangels fehlender Erfahrung und Cleverness in der höheren Liga kassierte.
Natürlich wissen sie beim Fünfzehnten (18 Punkte), dass es im Rückspiel keinen Deut leichter wird. Lohausen (12.) verfügt über ein eingespieltes, erfahrenes Bezirksligateam mit Jona Simon (8) und Lukas Kleine-Bley (7) als gefährliche Angreifer. Hochdahls bester Torschütze (10) heißt Oliver Krizanovic. Der 26-Jährige ist nach seiner fünften gelben Karte wieder zurück und soll für mehr Torgefahr sorgen. Gegenteilig ist die Aufgabe von David Mislovic, der ebenfalls gelb-gesperrt fehlte. Der talentierte Defensivspieler soll im Abwehrzentrum den Laden dicht machen – gemeinsam mit Qlirim Krasniqi, der vor Wochenfrist trotz einer Rippenverletzung seinen Job im Abwehrzentrum überzeugend erledigte. Nicht im Kader steht David Szewczyk. Der Elfmeter-Torschütze gegen Hösel muss wegen der fünften gelben Karte passen.
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