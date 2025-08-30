Rhenania Hochdahl kämpft im Derby um den ersten Sieg

Der ASV fährt mit dem positiven Gefühl von zwei Siegen und sich gleich in der Spitzengruppe festgesetzt zu haben nach Hochdahl. Sebastian Pichura relativiert indes: „Gut, wir sind Zweiter. Aber die Tabelle sagt noch nicht viel aus. Wir lassen uns auch durch die beiden Auftaktniederlagen der Hochdahler nicht täuschen. Andererseits sind wir die erfahrene Bezirksligamannschaft und können damit leben, zumindest der Papierform nach der Favorit zu sein.“ Aber auch solche Spiele müssen nicht nur gespielt, sondern vor allen Dingen gewonnen werden. Der Chefcoach des ASV, der auf die Urlauber Halil Günes und Dustin Lüdtke verzichten muss, ergänzt: „Trotz der zwei Niederlagen haben wir Respekt. Wir wissen, dass Hochdahl in beiden Spielen, selbst beim 1:6 gegen Aufstiegsanwärter Sparta Bilk, lange Zeit gut mithielt, nur an der mangelnden Chancenverwertung scheiterte.“

Was dem ASV entgegen kommt: Der Liganeuling versucht auch in engen Situationen spielerische Lösungen zu finden. Da sind weder übergroßer Einsatz noch „Hauruck-Fußball“ zu erwarten. Auch der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat, macht klar, dass die Punkte längst noch nicht verteilt sind: „Selbst wenn die Historie für uns spricht, gibt es vor dem Anpfiff keinen Favoriten. Auch für uns ist es ein Derby und dazu ein ungewohntes Terrain an der Grünstraße. Von daher ist alles möglich. Ich denke, dabei, dass unsere ehemaligen Spieler wie „Bakka“ Barkammich, Feyzullah Demirkol, Hamza Malek, Ardian Duraku oder Nuri Gülmez und natürlich Peter als Trainer ganz besonders motiviert sind.“ Auch der Umstand, dass die Rhenanen endlich einmal punkten müssen, um die Stimmung im Kader und im Umfeld weiterhin hoch zu halten, verspricht zusätzliche Brisanz.