Rhenania Hochdahl kämpft im Derby um den ersten Sieg

SC Rhenania Hochdahl – ASV Mettmann. Ein Pflichtspiel zwischen den Kontrahenten, obwohl geografisch nur wenige Kilometer getrennt, gab es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Allein deshalb, weil beide Klubs in unterschiedlichen Fußballkreisen und Ligen unterwegs waren. So steht am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße tatsächlich eine (Bezirksliga-) Premiere ins Haus.
Der Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass die Mettmanner nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten als Zweiter des Tableaus ins Nachbarschaftsduell gehen. Aufsteiger Hochdahl, ohnehin nach 30 Jahren erstmals wieder im Bezirksliga-Fußball dabei, nimmt noch ohne Punktgewinn den 16. Rang ein. Das alles will aber nach erst zwei absolvierten Runden nicht viel heißen.
Rhenanias Chefcoach Peter Burek, mit langjähriger ASV-Vergangenheit als Cheftrainer der 2. Mannschaft und Co-Trainer der Ersten, sagt zur Ausgangsposition: „Bei uns ist die Stimmung weiter hervorragend. Wir sind Aufsteiger, wissen also woher wir kommen. Bisher haben wir uns, selbst wenn die Punkte fehlen, sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Für uns gilt es weiterhin, erst einmal in der höheren Liga anzukommen.“ Der 48-jährige Übungsleiter fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr auf diese Partie. Einige Spieler haben, wie auch der Trainer, eine mehrjährige Vergangenheit beim ASV. Deshalb wird es bei unseren Jungs als richtiges Derby wahrgenommen. Das wir, selbst wenn Mettmann eindeutig Favorit ist, natürlich am liebsten gewinnen wollen. Vielleicht wird es ja am Sonntag unser Tag. Wir treten in Bestbesetzung an und gehen davon aus, dass viele Zuschauer kommen, die nicht nur unser Team, sondern mit dem ASV auch einen der Aufstiegskandidaten sehen wollen.“
Der ASV fährt mit dem positiven Gefühl von zwei Siegen und sich gleich in der Spitzengruppe festgesetzt zu haben nach Hochdahl. Sebastian Pichura relativiert indes: „Gut, wir sind Zweiter. Aber die Tabelle sagt noch nicht viel aus. Wir lassen uns auch durch die beiden Auftaktniederlagen der Hochdahler nicht täuschen. Andererseits sind wir die erfahrene Bezirksligamannschaft und können damit leben, zumindest der Papierform nach der Favorit zu sein.“ Aber auch solche Spiele müssen nicht nur gespielt, sondern vor allen Dingen gewonnen werden. Der Chefcoach des ASV, der auf die Urlauber Halil Günes und Dustin Lüdtke verzichten muss, ergänzt: „Trotz der zwei Niederlagen haben wir Respekt. Wir wissen, dass Hochdahl in beiden Spielen, selbst beim 1:6 gegen Aufstiegsanwärter Sparta Bilk, lange Zeit gut mithielt, nur an der mangelnden Chancenverwertung scheiterte.“
Was dem ASV entgegen kommt: Der Liganeuling versucht auch in engen Situationen spielerische Lösungen zu finden. Da sind weder übergroßer Einsatz noch „Hauruck-Fußball“ zu erwarten. Auch der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat, macht klar, dass die Punkte längst noch nicht verteilt sind: „Selbst wenn die Historie für uns spricht, gibt es vor dem Anpfiff keinen Favoriten. Auch für uns ist es ein Derby und dazu ein ungewohntes Terrain an der Grünstraße. Von daher ist alles möglich. Ich denke, dabei, dass unsere ehemaligen Spieler wie „Bakka“ Barkammich, Feyzullah Demirkol, Hamza Malek, Ardian Duraku oder Nuri Gülmez und natürlich Peter als Trainer ganz besonders motiviert sind.“ Auch der Umstand, dass die Rhenanen endlich einmal punkten müssen, um die Stimmung im Kader und im Umfeld weiterhin hoch zu halten, verspricht zusätzliche Brisanz.