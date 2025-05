Rhenania Hochdahl hält Bezirksliga-Kurs

Seit einer gefühlten Ewigkeit führt der SC Rhenania Hochdahl in dieser Saison das Feld in der Kreisliga A Düsseldorf an. Noch vor der Fortsetzung der Punkterunde am 9. Februar hatten die Hochdahler zwölf Punkte mehr auf dem Konto als der unmittelbare Verfolger Türkgücü Ratingen. Gleichwohl war auch der SV Hösel, aktuell auf Rang zwei, bereits in der „Verlosung“.

Geschuldet ist diese Entwicklung der Tatsache, dass sich die Hochdahler in den vergangenen zehn Meisterschafts-Begegnungen (einschließlich Türkgücü) nur noch 15 Punkte gutschreiben konnten. Nicht gerade üppig für einen designierten Aufsteiger. Nur gut, dass die jüngste Spitzenpartie am 27. April gegen Wersten nach den Toren von Kutaiba Kassar und Kevin Jordan Taghu Tamo mit 2:1 gewonnen wurde. In Fußball-Hochdahl wird deshalb auch niemand wirklich nervös. Selbst nach dem jüngsten 1:2 beim Neunten FC Büderich II nicht.

Mit dem knappen 3:2 beim VfL Benrath ordentlich aus den Startlöchern gekommen, quittierte die Elf von Trainer Peter Burek (48) eine Woche darauf im Topspiel auf eigenem Platz gegen Ratingen indes eine 1:2-Niederlage – die erste nach dem 1:3 am 6. Oktober 2024 bei Sportfreunde Gerresheim. In der Zwischenzeit hat sich die Ausgangslage merklich verändert. Der SCR liegt mit 62 Punkten (80:31 Tore) immer noch vorne. Verfolger Hösel machte indes mächtig Boden gut, hat mit 61 Zählern (87:52 Tore) längst Tuchfühlung. Dritter im Bunde ist der mit 56 Zählern geführte SV Wersten 04, der zumindest noch theoretische Chancen besitzt.

„Gegen Wersten, das war tatsächlich ein wichtiger Sieg. Verlieren wir, kommt der Gegner punktemäßig noch dichter heran. In Büderich unterliegen wir durch ein Eigentor, das so nie und nimmer fallen darf“, fasste Peter Mollenhauer die beiden letzten Begegnungen kurz und knapp zusammen. Der Sportdirektor des SCR betont: „Nach unserer überragenden Hinrunde sind die Gegner allesamt aufmerksamer geworden. Die meisten konzentrieren sich in den Duellen gegen uns auf eine verstärkte Defensive. Da fällt es unserer im Schnitt noch sehr jungen Mannschaft manches Mal schwer, die richtigen Lösungen zu finden. Die Jungs wollen im wahrsten Sinne des Wortes Fußball spielen.“

"Zuletzt mussten wir das ein oder andere Mal Lehrgeld zahlen"

Das hat in der Hinrunde noch bestens funktioniert. Derzeit muss das Team aber mehr Fußball arbeiten, im Umschaltspiel auf Defensive noch konsequenter zu Werke gehen. Da ist es nicht immer einfach, die richtige Balance zu finden. Voran geht dabei stets Ali Kassar, der aus seiner Zeit bei SF Baumberg II, dem SC Unterbach und dem SV Velbert Erfahrung aus der Bezirksliga mitbrachte. Der zweikampfstarke, aber auch mit dem erforderlichen Offensivdrang ausgestattete linke Defensivmann kam im Sommer 2023 zum SC Rhenania. Seit Saisonbeginn ist der 26-Jährige zudem Kapitän des Aufstiegskandidaten.

Noch einmal Peter Mollenhauer: „Wir waren ja im vergangenen Herbst selbst überrascht, dass die von den Trainern Peter Burek und Mursel Zabeli vorgegebene, im Vergleich zur Vorsaison modifizierte Spielidee, von der Mannschaft so erfolgreich umgesetzt wurde. Zuletzt mussten wir das ein oder andere Mal Lehrgeld zahlen. Die Jungs sind allerdings noch jung, dürfen auch mal Fehler machen. Durch unsere offensive Spielweise erarbeiten wir uns ja auch viele Chancen. Gut, bei der Verwertung können wir uns bestimmt noch verbessern.“ Der 44-Jährige ergänzt: „Entscheidend ist doch, dass wir am Saisonende immer noch ganz oben stehen. Und da sind wir auf dem richtigen Weg.“

Der Hintergrund: In dieser Saison steigen die beiden Ersten des Tableaus direkt in die Bezirksliga auf. Dass die Rhenania zudem noch ein Spiel mehr als die beiden direkten Mitbewerber austragen kann, ist ein „Extra-Bonus“. Im Saison-Endspurt stehen dem Burek-Team mit der Heimpartie gegen Tusa 06 Düsseldorf (11. Mai) und dann beim Rather SV (18. Mai) zunächst zwei machbare Aufgaben ins Haus. Kniffliger wird es am 25. Mai an der Grünstraße im Derby gegen den SC Unterbach und am finalen Spieltag (1. Juni) bei der SpVg. Hilden 05/06.