Rhenania Hochdahl feiert zweiten Sieg in Serie gegen starke Ratinger

Gegen die junge, wie erwartet spielerisch und läuferisch starke U23 des Oberligisten legte der SCR (jetzt 14. Platz) früh eine 2:0-Führung vor. Nach der Ecke von Ardian Duraku köpfte Oliver Krizanovic mit seinem siebten Saisontor zur Führung ein (16.). Nur vier Minuten darauf erhöhte der seine gute Leistung schon früh krönende „Walli“ Papadopoulos auf 2:0 – nach feiner Einzelleistung und unhaltbaren Flachschuss. Damit war die Partie aber nicht entschieden.

Ratingen hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz. Rhenania verstand es aber, die Räume im Mittelfeld eng zu machen, ließ bis dahin kaum zwingende Torchancen zu. In allen Mannschaftsteilen stimmte die Zuordnung. Das galt auch für die Anfangs-Viertelstunde der zweiten Hälfte. Bis dann Ratingens Eleftherios Vasileiadis mit einem abgefälschten Distanzschuss (65.) auf 1:2 verkürzte. Der beste 04/19-Torschütze sorgte später (78.) mit einem wohl als Flanke gedachten Torschuss für den Gleichstand.

Bemerkenswert, dass sich die Hochdahler durch die aus ihrer Sicht unglücklichen Treffer nicht aus dem Konzept bringen ließen. Ein Zeichen für wieder gewonnenes Selbstvertrauen. Als dann David Szewczyk vom gegnerischen Torhüter Sam Koch gefoult wurde (80.), verwandelte Routinier Mohamed Barkammich den Elfer nervenstark zum Siegtreffer. Peter Burek: „Ein absolut verdienter Sieg. Wir ließen uns durch die beiden Gegentore nicht aus der Ruhe bringen, haben gut gegen den Ball gearbeitet und unseren Matchplan gegen starke Ratinger diszipliniert umgesetzt.“