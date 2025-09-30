Rhenania Hochdahl belohnt sich für eine tolle Teamleistung

SV Uedesheim – SC Rhenania Hochdahl 1:1 (0:0). Die Gäste staunten nicht schlecht, dass die Partie nicht, wie ursprünglich angekündigt auf Kunstrasen, sondern auf dem Naturrasenplatz ausgetragen wurde. „Das war für uns schon ungewohnt, aber die Jungs haben das, auch mit dem entsprechenden Schuhwerk, dann gut gelöst“, urteilte Peter Burek. Der Coach des SC Rhenania zollte seinem Team ein Gesamtlob: „Auswärts einen Punkt geholt, wir sind zufrieden. Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen. In zwei, drei Situationen fehlte es uns nur an der nötigen Cleverness im Abschluss. Da hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können.“
Vier Minuten nach der Pause ging der Aufsteiger in Führung. Demirkol und Schössler leisteten die Vorarbeit zum ersten Saisontreffer von Maik Gaida. Pech, dass der Ausgleich (76.) aus einem unglücklichen Eigentor von Abwehrchef Qlirim Krasniqi resultierte. Der SCR blieb aber im Spiel. Demirkol (77.) und „Walli“ Papadopoulos (79.) scheiterten am starken SV-Schlussmann. Der machte auch die letzte Gäste-Chance von Abdelilah Zariouh zunichte (90+5).
SCR-Keeper Daniel Mazikowski blieb gegen die meist mit weit nach vorne geschlagenen Bällen operierenden Einheimischen hinten raus nicht beschäftigungslos, musste zweimal (85., 87.) hervorragend parieren, um den verdienten Punkt festzuhalten.
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Nyamtiro, Krasniqi (88. Taghu Tamo), Mislovic, Nebi, Malek (46. Szewczyk), Duraku, Papadopoulos, Gaida (58. Khamroev), Demirkol (72. Winkelmann), Schössler (90+2 Zariouh).