Torhüter Daniel Mazikowski. – Foto: PM

Rhenania Hochdahl belohnt sich für eine tolle Teamleistung Daniel Mazikowski hält in der Schlussphase den Punkt von Rhenania Hochdahl beim SV Uedesheim fest. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Uedesheim Rhenania H. Daniel Mazikowski

SV Uedesheim – SC Rhenania Hochdahl 1:1 (0:0). Die Gäste staunten nicht schlecht, dass die Partie nicht, wie ursprünglich angekündigt auf Kunstrasen, sondern auf dem Naturrasenplatz ausgetragen wurde. „Das war für uns schon ungewohnt, aber die Jungs haben das, auch mit dem entsprechenden Schuhwerk, dann gut gelöst“, urteilte Peter Burek. Der Coach des SC Rhenania zollte seinem Team ein Gesamtlob: „Auswärts einen Punkt geholt, wir sind zufrieden. Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen. In zwei, drei Situationen fehlte es uns nur an der nötigen Cleverness im Abschluss. Da hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können.“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Uedesheim Uedesheim Rhenania Hochdahl Rhenania H. 1 1 Abpfiff Die Hochdahler fanden gut ins Spiel, setzten den Gegner anfangs mit hohem Pressing unter Druck. Feyzullah Demirkol verzog nach Zuspiel von Tobias Schössler nur knapp (10.). Acht Minuten später musste der Gast in Führung gehen. Maik Gaida scheiterte zunächst frei vor dem Tor an Keeper Burak Gürpinar, der auch Schösslers Nachschuss reaktionsschnell entschärfte. Später dezimierte sich Uedesheim selbst – Rot für Celal-Can Yücel nach einer Tätlichkeit gegen Ardian Duraku. Daniel Mazikowski hält den Punkt fest

Vier Minuten nach der Pause ging der Aufsteiger in Führung. Demirkol und Schössler leisteten die Vorarbeit zum ersten Saisontreffer von Maik Gaida. Pech, dass der Ausgleich (76.) aus einem unglücklichen Eigentor von Abwehrchef Qlirim Krasniqi resultierte. Der SCR blieb aber im Spiel. Demirkol (77.) und „Walli“ Papadopoulos (79.) scheiterten am starken SV-Schlussmann. Der machte auch die letzte Gäste-Chance von Abdelilah Zariouh zunichte (90+5). SCR-Keeper Daniel Mazikowski blieb gegen die meist mit weit nach vorne geschlagenen Bällen operierenden Einheimischen hinten raus nicht beschäftigungslos, musste zweimal (85., 87.) hervorragend parieren, um den verdienten Punkt festzuhalten.