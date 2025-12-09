Rhenania Hochdahl behauptet sich in Nervenschlacht

SC Rhenania Hochdahl – VdS 1920 Nievenheim 5:4 (2:2). Dem vierten Sieg ging eine wahre Torflut voraus. „Neun auf einen Streich“, das haben die Rhenania-Fans in dieser Saison auf dem Sportplatz Grünstraße noch nicht erlebt. „Für die Zuschauer war das ein bis zum Abpfiff spannendes Spektakel. Wir vom Trainerteam brauchen solch einen Spielverlauf allerdings nicht jeden Sonntag. Das war, einschließlich der fünfminütigen Nachspielzeit, schon nervenaufreibend“, lautete die erste Einschätzung von Peter Burek. Dessen Elf spielte in diesem Kellerduell lange Zeit recht souverän auf. Nievenheim blieb indes stets ein ernstzunehmender Gegner, der durch Roberto Grillo auch in Führung ging (21.).
Die Gäste versuchten es meist mit weit nach vorne geschlagenen Pässen, die die Hochdahler über weite Strecken gut wegverteidigten, die aber in der hektischen Schlussphase noch für Probleme sorgen sollten. Oliver Krizanovic markierte auf Vorarbeit von Fabian Langen nur drei Minuten nach dem Rückstand den Ausgleich. Hochdahl bekam das Geschehen immer besser in den Griff. Das 2:1 durch Irfan Nebi auf Zuspiel von David Szewczyk (37.) entsprach bis dahin den Spielanteilen. Doch die Linksrheinischen ließen sich nicht abschütteln. Grillo glich kurz vor der Pause aus (42.). Mit einem verwandelten Elfmeter, voraus ging ein Foul an Szewczyk, stellte Krizanovic mit seinem neunten Saisontor auf 3:2 (56.). Die starke Phase der Einheimischen krönte der junge Abdelilah Zariouh, der ebenso wie Fabian Langen für seine starke Leistung im Mittelfeld vom Trainer später ein Sonderlob erhielt, mit einem sehenswerten Schuss in die lange Ecke zum 4:2 (62.).
Der SCR schien auf der Siegerstraße, zumal der Gast kurz darauf (67.) durch die Ampelkarte für Nils Kunz in Unterzahl agierte. Aber es war noch nichts entschieden. Rhenania verlor in der Folge irgendwie den Faden, geriet trotz des eigentlich komfortablen Vorsprungs noch in die Bredouille. Zwei von Marcus Buchen verwandelte Elfmeter (70., 85.) hielten die Gäste im Spiel. Nur gut, dass Sohib Khamroev zwischenzeitlich (81.) auf 5:3 erhöhte. Letztlich brachten die Hochdahler die drei Punkte doch ins Ziel. Chefcoach Burek erleichtert: „Neun Tore, drei Elfmeter, ein Platzverweis und Hektik in der Schlussphase, von der sich unsere Jungs etwas anstecken ließen. Da war alles drin. Aber am Ende reichte es völlig verdient doch zum Sieg, weil Einsatzbereitschaft, Behauptungswille und die Mentalität stimmten. Nach solch einem Spielverlauf wächst man als Team noch mehr zusammen.“
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Nyamtiro, Alija (81. Taghu Tamo), Mislovic, Nebi, Gatzen (65. Schössler), Langen (70. Khamroev), Duraku, Zariouh, Szewczyk (76. Winkelmann), Krizanovic.