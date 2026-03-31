Rhenania Hochdahl baut Schlusslicht TSV Meerbusch II auf

Diese Niederlage tut dem SC Rhenania Hochdahl richtig weh. Gerade gegen das bereits abgeschlagene Schlusslicht hatte sich das Team von Mursel Zabeli einiges vorgenommen, wollte endlich den ersten Sieg im Fußballjahr 2026 feiern. Doch es kam ganz anders. „Das war von uns eine ganz schwache erste Halbzeit. Da haben wir das Spiel verloren. Wir haben den Kampf gegen den drohenden Abstieg zunächst nicht angenommen. Erst als die Partie mit dem 0:3-Rückstand fast schon entschieden war, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Da bewiesen die Jungs Moral, bäumten sich gegen die Niederlage auf“, fasste der Hochdahler Coach zusammen.
Der TSV II-Führung (17.) durch Leon Prinz ging ein zu kurz geratener Rückpass von David Mislovic auf Torhüter Jannick Heinzig voraus. Der sonst so zuverlässige junge Abwehrspieler patzte mit einem Fehlpass in der Spieleröffnung auch vor dem vorentscheidenden 3:0 (51.) von Jonas Doerkes. In der 22. Minute fehlte in der SCR-Abwehr nach einem langen Pass in den Strafraum die nötige Zuordnung, Enno Werling erhöhte auf 2:0.
Nach dem ersten Gegentor (67.) durch Abdelilah Zariouh auf Flanke von David Szewczyk tauten die Gäste endlich auf, hatten in der Folge mehr vom Spiel. Den abgefälschten Szewczyk-Schuss parierte TSV-Keeper Pascal Reischke gerade noch. Rhenania erhöhte danach das Risiko, drückte aufs Tempo, während die Gäste mit einigen Mätzchen das Spiel oft verzögerten, den knappen Vorsprung und ihren dritten Sieg so über die Zeit retten wollten.
Folgerichtig ließ der Unparteiische fast zehn Minuten nach spielen. Aus ihren optischen Vorteilen vermochten die Gäste aber nur einmal (90+8) Kapital zu schlagen Nach einer weiteren Szewczyk-Flanke war Sohib Khamroev mit dem Kopf zur Stelle. Zu mehr als dem Anschlusstor reichte es aber nicht. Dann war Feierabend und der Tabellenvorletzte im Abstiegskampf um eine Hoffnung ärmer.