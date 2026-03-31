Rhenania Hochdahl baut Schlusslicht TSV Meerbusch II auf

Hochdahl rutscht ab – Foto: Christian Haas

Diese Niederlage tut dem SC Rhenania Hochdahl richtig weh. Gerade gegen das bereits abgeschlagene Schlusslicht hatte sich das Team von Mursel Zabeli einiges vorgenommen, wollte endlich den ersten Sieg im Fußballjahr 2026 feiern. Doch es kam ganz anders. „Das war von uns eine ganz schwache erste Halbzeit. Da haben wir das Spiel verloren. Wir haben den Kampf gegen den drohenden Abstieg zunächst nicht angenommen. Erst als die Partie mit dem 0:3-Rückstand fast schon entschieden war, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Da bewiesen die Jungs Moral, bäumten sich gegen die Niederlage auf“, fasste der Hochdahler Coach zusammen.